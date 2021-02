Fantastyczna Czwórka: Jennifer Lawrence w obsadzie? Ten wpis rozwiewa wątpliwości

Źródło: Columbia Pictures

W grudniu 2020 roku Kevin Feige zapowiedział powstanie filmu Fantastyczna Czwórka. Ujawnił także nazwisko reżysera: został nim znany m.in. z pracy nad produkcjami Spider-Man: Homecoming i Spider-Man: Daleko od domu, Jon Watts. Dotychczas nie poznaliśmy żadnych nazwisk, które znajdą się w obsadzie produkcji. Od dłuższego czasu Feige podkreśla, że Pierwsza Rodzina Marvela jest jedną z jego ulubionych grup komiksowych i akurat temu projektowi będzie przyglądał się naprawdę bacznie.

Według australijskiego Daily Telegraph (za pośrednictwem The Daily Mail) kolejna aktorka z filmów o X-Men zaliczyła transfer do MCU (czyli do F4 właśnie) - mowa o Jennifer Lawrence. Nie podano szczegółów, sugerowano jednak, że może chodzić o rolę Sue Storm. Zdjęcia miałyby odbyć się już w przyszłym miesiącu.

Do plotki odniósł się już Justin Kroll, rzetelny insider, mocne nazwisko w branży i niezawodny reporter Deadline. Jego zdaniem Marvel Studios dopiero rozpoczyna spotkania z ewentualnymi scenarzystami (film nie posiada jeszcze skryptu), a do rozpoczęcia zdjęć zostało jeszcze sporo czasu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jest mało prawdopodobne, by Watts nakręcił filmy Spider-Man 3 i Fantastyczna Czwórka jeden po drugim, bez przerwy.

Nie zmienia to, rzecz jasna, faktu, że Lawrence mogła podpisać kontrakt na jakąś rolę w MCU - może to być pojawienie się w jakimś nieogłoszonym jeszcze projekcie albo w Thorze 4, który jest obecnie kręcony właśnie w Australii.