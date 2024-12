Squid Game - dlaczego postać Hyun-ju nie zagrała transkobieta? Reżyser o smutnych realiach w Korei Południowej

fot. Netflix

2. sezon Squid Game od kilku dni jest dostępny na Netfliksie. W nim do swoich ról powrócili Lee Jung-jae, Wi Ha-joon i Lee Byung-hun. Gi-hun ponownie wziął udział w morderczych rozgrywkach, w których pojawili się nowi gracze. Do obsady w nowej serii dołączył Park Sung-Hoon, który wcielił się w transkobietę Hyun-ju. Zgodziła się na uczestnictwo, ponieważ chciała spłacić swoje długi oraz zebrać pieniądze na dokończenie tranzycji i wyjazd do Tajlandii.

Reżyser Squid Game o castingu Park Sung-Hoona do roli transkobiety

Postać zyskała dużą sympatię ze strony widzów, ponieważ pomimo uprzedzeń i zabójczej rywalizacji, wykazała się godną podziwu odpornością i przywództwem w społeczeństwie, które często marginalizuje swoich queerowych obywateli. Jednocześnie ten casting wywołał nieco kontrowersji ze względu na to, że Hyun-ju jest grana przez osobę cispłciową (utożsamiającą się ze swoją płcią przypisaną przy narodzinach; osoba, która nie jest transpłciowa).

Twórca i reżyser Squid Game, Hwang Dong-hyuk, w rozmowie z TV Guide, wyjaśnił, dlaczego wybrał Parka do roli Hyun-ju.

Spodziewałem się, że takie dyskusje się pojawią od pierwszej chwili, gdy zacząłem tworzyć postać Hyun-ju. Na początku zrobiliśmy research i myślałem o przeprowadzeniu autentycznego castingu aktorki transseksualnej. Kiedy robiliśmy research w Korei, nie było prawie żadnych aktorów, którzy byliby otwarcie trans, a tym bardziej otwarcie homoseksualni, ponieważ niestety w obecnym koreańskim społeczeństwie społeczność LGBTQ jest raczej marginalizowana i lekceważona, co łamie serce.

Następnie reżyser kontynuował:

Znalezienie kogoś, kogo moglibyśmy obsadzić w tej autentycznej roli, było prawie niemożliwe. I to doprowadziło nas do decyzji o obsadzeniu Sung-hoona. Oglądałem jego występy od czasu jego debiutu i miałem do niego całkowite zaufanie, że będzie odpowiednią osobą pod względem talentu do odgrywania tej postaci.

Squid Game powróci z 3. sezonem w 2025 roku.

