Fantastyczna Czwórka - Pedro Pascal jako Reed Richards [FANART]. Reżyser potwierdza casting!

SAG-AFTRA w środę 7 lutego napisała, że Pedro Pascal wystąpi w nowej Fantastycznej Czwórce. Szybko jednak usunęła tę wzmiankę z biografii aktora. Mimo to, reżyser filmu, Matt Shakman, podał tę informację dalej na swoich Instagram Stories. Co więcej, wkleił także fanart z Pedro Pascalem jako Reedem Richardsem. Zrzut ekranu możecie zobaczyć poniżej.

Przypominamy, że Pedro Pascal jest znany między innymi z Gry o tron i Narcos, jednak największą popularność przyniosły mu role z ostatnich lat: Mandalorianina w Księdze Boby Fetta i The Mandalorian, a przede wszystkim Joela w serialowej adaptacji The Last of Us.

Pedro Pascal jako Reed Richards [FANART]

Fot. Instagram Stories/Comicbookmovie.com/Matt Shakman

Fantastyczna Czwórka - obsada

Plotki o tym, że Pedro Pascal zagra Reeda Richardsa w nowej Fantastycznej Czwórce, krążyły od bardzo dawna. Wielu insiderów twierdzi także, że są mocni kandydaci do pozostałych członków Pierwszej Rodziny. Według nich Vanessa Kirby miałaby zagrać Sue Storm, Joseph Quinn Johnny'ego Storma, a Ebon Moss-Bachrach Bena Grimma. Z kolei Cillian Murphy i Mads Mikkelsen mieliby być brani pod uwagę do roli Doktora Dooma. Nie zostało to jednak potwierdzone, więc na razie jedynym pewnikiem (jeśli wierzyć reżyserowi) jest Pedro Pascal.

