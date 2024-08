Fantastyczna Czwórka - Galactus wezwie wszechpotężną postać? Spotkanie tytanów nadchodzi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od kilku dobrych tygodni w sieci spekuluje się na temat roli, jaką w filmie Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki odegra Galactus. Teraz scooper MyTimeToShineHello (biorąc pod uwagę źródło informacji, potraktujcie poniższe rewelacje z dystansem) postanowił rzucić na całą kwestię nowe światło. Twierdzi on, że w produkcji Marvela Pożeracz Światów zażąda spotkania z wszechpotężną postacią, synem Reeda Richardsa i Sue Storm, dowolnie przeobrażającym rzeczywistość Franklinem Richardsem.

Według scoopera Galactus najpierw wyśle na Ziemię Srebrnego Surfera - czy raczej: Srebrną Surferkę, Shallę-Bal - która dostanie za zadanie sprowadzić przed oblicze Pożeracza Światów członków Fantastycznej Czwórki. W rozmowie z nimi jedna z najsilniejszych istot Marvela będzie domagać się wydania młodego Richardsa.

Nie wiemy, jaki cel Galactus ma w spotkaniu z Franklinem. Nie jest jednak wykluczone, że podstawą fabularną dla tego wątku może być seria komiksowa Ziemia X, w której Wielki Ewolucjonista doprowadził do przemiany młodego Richardsa w nową wersję Pożeracza Światów - tuż po tym, gdy sam Galactus został zamieniony w gwiazdę. Franklin w innej już roli stracił co prawda wspomnienia, ale jego natura i wskazówki od dwóch Srebrnych Surferów spowodowały, że pożerał tylko te planety, na których mieli narodzić się zagrażający istnieniu wszechświata Celestianie.

Film The Fantastic Four: First Steps zadebiutuje w polskich kinach 25 lipca przyszłego roku.