Fantastyczna Czwórka z MCU – znamy oficjalny tytuł filmu! To pewne: drużyna pojawi się w kolejnych Avengersach

Na wydarzeniu Comic-Con ujawniono, że film o Fantastycznej Czwórce z MCU będzie zatytułowany The Fantastic Four: First Steps. Informację przekazał sam Matt Shakman, reżyser widowiska. To jednak nie koniec niespodzianek. Shakman wyjawił również, że członkowie Fantastycznej Czwórki pojawią się w dwóch następnych filmach z serii Avengers.

Pokazano także wczesny zwiastun filmu. Widać na nim było głównych bohaterach w strojach astronautów, start robiącego wrażenie statku kosmicznego i niesamowite ujęcie na ogromnego superzłoczyńcę Galactusa, unoszącego się nad Ziemią. Według obecnych na pokazie antagonista zrobił duże wrażenie.

Filmowiec dodał, że produkcja ma rozpocząć się w Wielkiej Brytanii w poniedziałek 29 lipca 2024 roku. Wcześniej taką datę podał również Kevin Feige, szef Marvel Studios, podczas występu w The Official Marvel Podcast.

Przypominamy, że film o Fantastycznej Czwórce ma oficjalnie rozpocząć 6. fazę MCU. Data premiery jest zaplanowana na 25 lipca 2025 roku. Po The Fantastic Four: First Steps mają pojawić się kolejno: Blade (7 listopada 2025), Avengers 5 (1 maja 2026) i Avengers: Secret Wars (7 maja 2027).

