Czy Mahershala Ali nadal zagra Blade'a? Nowe informacje o filmie MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Jak donosi niezawodny i zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman, Mahershala Ali podobno nie ma problemów z tym, aby nadal współpracować z Marvelem nad realizacją tego filmu, więc najwyraźniej nie zamierza opuszczać projektu, jak sugerowały plotki z 2023 roku.

Blade z problemami

Czytamy, że Marvel Studios zleciło pracę nad kolejną wersją scenariusza filmu Blade, the Vampire Slayer, opartego na komiksach. Do tej pory nad projektem pracowało sześciu scenarzystów i żaden z nich nie był w stanie dostarczyć satysfakcjonującego tekstu. Byli to Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo, Nic Pizzolatto oraz Eric Pearson. Nie wiadomo, kto jest najnowszym scenarzystą.

Według źródeł Richtmana, film ma mieć o wiele mniejszy budżet niż dotychczasowe widowiska Marvel Studios. Celem jest stworzenie mrocznego filmu z wysoką kategorią wiekową dla dorosłych. Chcą, aby zdjęcia rozpoczęły się jeszcze w 2025 roku, ale ze względu na dotychczasowe problemy nic nie jest pewne.

Przypomnijmy, że wcześniej Alex Perez z Cosmic Circus informował o przyczynie opóźnienia Blade’a. Dotyczyło to priorytetów studia, które obecnie skupia się na projektach związanych z Sagą Multiversum, a te fabularnie niepowiązane mają powstać później.

Oficjalnych informacji o postępie prac nad Blade'em nie ma ani ze strony Marvela, ani Disneya. Film nie ma daty premiery.