Ta postać z filmu Fantastyczna Czwórka pojawi się tylko raz w MCU

W filmie Fantastyczna czwórka Julia Garner (Ozark) wcieli się w żeńską wersją Silver Surfera z komiksów Marvela. Nie jest to zmiana płci bohatera z obrazkowych historii, bo nie gra Norrina Radda, ale inną wersję postaci zwaną Shalla-Bal. Teraz dobrze poinformowany Alex Perez z The Cosmic Circus twierdzi, że jej występ w MCU jest jednorazowy i więcej nie zobaczymy aktorki i postaci w uniwersum.

Fantastyczna Czwórka w MCU

Można jednak spekulować, dlaczego Shalla-Bal więcej się nie pojawi w MCU. Kevin Feige, szef Marvela i MCU, potwierdził, że historia rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości równoległej. Oznacza to, że docelowo superbohaterowie przeniosą się do MCU, więc postacie z ich rzeczywistości tam zostaną. Nie jest więc wykluczone, że Marvel ma plan, by wprowadzić w przyszłości słynniejszego Silver Surfera w osobie Norrina Radda.

Prace na planie niedługo ruszą. W głównych rolach wystąpią Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. Natomiast Ralph Ineson wcieli się w pożeracza światów i jednego z najsłynniejszych złoczyńców Marvela - Galactusa. Za kamerą stoi Matt Shakman.

Fantastyczna Czwórka - premiera 25 lipca 2025 roku w kinach.