Fantastyczna Czwórka - gwiazda serialu Ty w MCU? Plotka sugeruje powiązanie z rolą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe Netflix

Devin Faraci to przeważnie dobrze poinformowany dziennikarz popkulturowy i to właśnie od niego wychodzi plotka o obsadzie filmu Fantastyczna czwórka. Omawiał uzyskane przez siebie informacje w swoim podcaście Marvelvision.

Fantastyczna Czwórka - kto zagra Reeda Richardsa?

Według jego informacji Marvel Studios rozmawia o roli Reeda Richardsa z Pennem Badgleyem. Aktor ostatnio zbiera uznanie fanów za rolę w serialu Ty. To oznaczałoby, że pomimo oczekiwań fanów, by zagrał go ponownie John Krasinski, ta opcja nie stanie się rzeczywistością. Krasinski zagrał jedną z alternatywnych wersji Richardsa w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Sam Kevin Feige mówił wówczas, że obsadzono go dla fanów.

Faraci miał nadzieję, że Marvel Studios obsadzi w roli Reeda Richardsa czarnoskórego aktora i sam widział tutaj Johna Davida Washingtona. Ubolewa jednak, że tak się nie stanie, bo według jego informacji wersja MCU Fantastycznej Czwórki ma być bardzo tradycyjnie wierna komiksom. Dodaje, że do wszystkich czterech postaci szukają jedynie białych aktorów.

Na razie nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji. Pewnie we wrześniu podczas D23 poznamy oficjalne informacje. Premiera w 2024 roku.