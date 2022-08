Fantastyczna Czwórka - wybrano reżysera projektu. Bez zaskoczeń

fot. Marvel

Matt Shakman został wybrany na stanowisko reżysera filmu Fantastyczna czwórka, kolejnego widowiska w MCU, który wprowadzi tytułową drużynę do Kinowego Uniwersum Marvela. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w sieci krążyły plotki o tym, że to właśnie Shakman najprawdopodobniej stanie za kamerą projektu. Twórca jest bardzo dobrze znany fanom MCU. Był on showrunnerem świetnie przyjętego, pierwszego serialu uniwersum, czyli WandaVision.

Jak podaje portal The Hollywood Reporter oprócz Shakmana Marvel prowadził również rozmowy z dwoma innymi reżyserami. Byli to Michael Matthews (Miłość i potwory) oraz Reid Carolin (Pies). Fabuła i obsada produkcji nie są na razie znane. Zapewne więcej informacji poznamy w czasie panelu Marvel Studios na D23 we wrześniu.

fot. Marvel Studios

Co z filmem Star Trek Matta Shakmana?

W związku z zaangażowaniem w tworzenie Fantastycznej Czwórki, Shakman musiał zrezygnować z wyreżyserowania kolejnego filmu z serii Star Trek dla Paramount Pictures. Wiąże się to oczywiście z konfliktem harmonogramów.

Fantastyczna Czwórka - premiera filmu 8 listopada 2024 roku.