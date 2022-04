Fantastyczne zwierzęta 3 - czy to udany film z uniwersum Harry'ego Pottera? Krytycy podzieleni

Warner Bros.

Fantastyczne zwierzęta 3 to kolejna część przygód z uniwersum Harry'ego Pottera, w których jednym z głównych bohaterów jest uzdolniony magizoolog Newton Skamander. Produkcja już niebawem trafi do kin, ale krytycy na całym świecie już odwiedzili Hogwart i opublikowali swoje recenzje. Delikatnie rzecz ujmując - krytycy są podzieleni.

Misją głównych bohaterów będzie powstrzymanie Gellerta Grindelwalda przed zawładnięciem nad światem czarodziejów. Nie wszystkim jednak fabuła, jak i całość produkcji przypadła do gustu. Na ten moment Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a mają 59% pozytywnych recenzji (24 pozytywne i 17 negatywnych), co daje średnią ocenę na poziomie 5.80/10. Na naszym portalu możecie już przeczytać recenzję Dawida Muszyńskiego i sprawdzić, na ile ocenił film Davida Yatesa.

Krytycy są podzieleni w swoich opiniach, ale większość zwraca uwagę na to, że jest to część odrobinę lepsza od poprzedniej. Udaje się przywrócić ciekawą dynamikę w grupie bohaterów i zaangażować ich misją, która jest bardziej wciągająca i emocjonalna. Trzeciej części ma brakować treści, grozy i sensu narracyjnego, ale ma przeplatać te gorsze momenty porywającymi i magicznymi momentami, które potrafią poruszyć serce. Film wreszcie ma też pokazywać kilka naprawdę fantastycznych bestii, tak jakby przeczytano krytyczne komentarze fanów po drugiej części. Udaje się też położyć mocniejszy nacisk na powiązania z resztą czarodziejskiego świata, ale wielu krytyków i tak jest zdania, że to tylko kolejny odcinek serii i brakuje mocnego zwieńczenia. Chwalony jest Mikkelsen zastępujący Deppa, który nadaje postaci nowy, groźny charakter.

W bardziej krytycznych recenzjach, zwraca się uwagę na kolejny beznamiętny pokaz czarodziejskich sztuczek w kiepskim CGI. Rozwój postaci ma stać w miejscu, a całość nie jest zwieńczeniem tego, co próbuje się opowiedzieć od pierwszej części. Film nie wnosi nic nowego ani ekscytującego, jest frustrująco nudny, zagmatwany i pozbawiony magii.

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - plakat

Fantastyczne zwierzęta 3 - premiera filmu w polskich kinach 7 kwietnia 2022 roku.