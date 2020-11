Fantastyczne Zwierzęta 3 - nowy Grindelwald został obsadzony!

fot. materiały prasowe

Johnny Depp został zwolniony, więc Warner Bros. szukali nowego Grindelwalda do filmu Fantastyczne zwierzęta 3. Studio oficjalnie ogłosiło, że popularny Mads Mikkelsen podpisał kontrakt. Takim sposobem potwierdzono plotkę z początku listopada 2020 roku. Aktora znamy z takich filmów jak Doktor Strange, Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, Casino Royale czy serialu Hannibal.

Zdjęcia do filmu trwają, ale nie wiadomo, kiedy na planie zawita Mads Mikkelsen. Aktor niedawno zakończył dokrętki do filmu Chaos Walking, więc niewątpliwie nastąpi to szybko.

Przypomnijmy, że Johnny Depp nie zagra ponownie Grindelwalda z uwagi na kontrowersje z życia prywatnego. Gdy przegrał batalię sądową w Wielkiej Brytanii, media mogą pisać o nim jako o człowieku bijącym żonę. Po tym wyroku sądu, Warner Bros. poprosili Johnny'ego Deppa o rezygnacje, na co ten się zgodził. Aktor pomimo tego, że nie zagra w filmie, dostanie pełne hononarium, jakie miał wymienione w kontrakcie.

A tak Mads Mikkelsen może wyglądać jako Grindelwald według Boss Logica:

Mads Mikkelsen jako Grindelwald

Fantastyczne Zwierzęta 3 - premiera latem 2022 roku.