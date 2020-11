Fantastyczne Zwierzęta 3 - on negocjuje rolę Grindelwalda. Będziecie zaskoczeni!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Deadline, nowym Grindelwaldem zostanie Mads Mikkelsen. Zastąpi on Johnny'ego Deppa w superprodukcji fantasy Fantastyczne zwierzęta 3 w reżyserii Davida Yatesa. Według informacji portalu Mikkelsen negocjuje kontrakt, więc będzie w 100% pewnym wyborem, gdy złoży na nim podpis. Wszystko wskazuje na to, że podpisze on umowę na trzy filmy, bo taki kontrakt miał Johnny Depp w momencie rezygnacji.

Przypomnijmy, że 6 listopada Johnny Depp został "poproszony" przez Warner Bros. o zrezygnowanie z roli. Było to pokłosie decyzji sądu w batalii aktora z brytyjskim The Sun. Na mocy wyroku wszystkie media mogą bez konsekwencji mówić, że aktor bije żonę. A to byłby PR-owy koszmar dla studia Warner Bros. Sam Depp zdążył nagrać tylko jedną scenę, ale pomimo zerwania kontraktu, dostanie pełną wypłatę na swoje konto w wysokości 10 mln dolarów.

Prace na planie ruszyły jakiś czas temu. Kręcone są na razie sceny bez udziału Grindelwalda. Gdy kontrakt zostanie podpisany, aktor od razu rzuci się w wir pracy.

Z uwagi na całą sytuację studio Warner Bros. daje sobie więcej czasu. Premiera filmu Fantastyczne Zwierzęta 3 została przesunięta na lato 2022 roku.