Czy Colin Farrell powróciłby w 2. sezonie Pingwina? Showrunnerka opowiada, jak serial wprowadza do Batmana 2

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Reklama

Po finałowym odcinku Pingwina fani uniwersum Batmana od Matta Reevesa będą musieli poczekać co najmniej dwa lata na kolejną produkcję z tego świata. Colin Farrell niedawno potwierdził, że pojawi się w Batmanie 2 i wystąpi w co najmniej kilku scenach. Prawdopodobny jest też jego udział w zwieńczeniu trylogii. Jednak fani się zastanawiają, czy świetny odbiór Pingwina sprawia, że szanse na ewentualny kolejny sezon wzrastają. Czy Colin Farrell powróciłby do roli w 2. sezonie mimo wcześniejszych narzekań na niewygodę i wyrzeczenia związane z charakteryzacją?

Jeśli byłby świetny pomysł na drugi sezon, a scenariusz był mocny lub mocniejszy od tego w 1. sezonie, to oczywiście, że bym to zrobił. W moich oczach sukces nie jest wysoko zawieszoną poprzeczką. Wystarczy mi, że dużo osób coś polubi. Uwielbiam brać udział w produkcjach, które są dobrze przyjmowane przez krytyków, ale pracuję już na tyle długo, by wiedzieć, że najważniejszym krytykiem jest widownia.

Jak Pingwin wprowadza do Batmana 2?

Finał Pingwina pokazał sukces okrutnego złoczyńcy, który po zamordowaniu Victora, swojego współpracownika, przejął władzę w półświatku przestępczym Gotham i wspiął na szczyt drabiny społecznej, rezydując w pięknym mieszkaniu na najwyższym piętrze. Ostatnie ujęcie 1. sezonu to widok na bat-sygnał, który pojawia się na niebie i zwiastuje kolejny film Matta Reevesa. Lauren LeFranc, showrunnerka serialu, opowiedziała o tej scenie i połączeniu z Batmanem 2.

Szukaliśmy eleganckiego sposobu na zrobienie przejścia dla Batmana 2. To było właściwe, że bat-sygnał pojawił się w momencie triumfu Oza i powiedział: "Jeszcze nie dotarłeś na sam szczyt. Żyjesz tą fantazją i złudzeniem, ale tam za oknem jest większy świat."