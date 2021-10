Dying Light 2 - Rosario Dawson dołącza do obsady gry

fot. youtube.com

Polskie studio Techland podzieliło się z graczami interesującą wiadomością: do obsady nadchodzącego Dying Light 2 dołącza Rosario Dawson, amerykańska aktorka znana m.in. z ról w filmie Sin City - Miasto grzechu czy seriali The Mandalorian i Daredevil.

Dawson w grze wcieli się w niejaką Lawan, która przez samą aktorkę nazywana jest silną kobietą, wojowniczką. Jej rola w grze ma być istotna, a losy bohaterki i jej zachowanie będą zależeć od decyzji podejmowanych przez graczy w toku rozgrywki.

Przypominamy, że we wrześniu data premiery Dying Light 2 została ponownie opóźniona i jej debiut przesunięto z 7 grudnia bieżącego roku na 4 lutego roku 2022. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. W przypadku tej ostatniej platformy otrzymamy jednak wersję dostępną poprzez chmurę, więc do zabawy będzie potrzebne stałe i szybkie połączenie z siecią.