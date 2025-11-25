fot. Ubisoft

Amerykańska telewizja FX oficjalnie zamówiła realizację sezonu serialu Far Cry opartego na popularnej franczyzie gier. Ma to być limitowana antologia, za którą odpowiadać będą Noah Hawley (Fargo, Obcy: Ziemia) oraz Rob Mac (twórca U nas w Filadelfii, dawniej znany jako Rob McElhenney), który zagra główną rolę. Na świecie, w tym w Polsce, serial będzie dostępny w Disney+.

Far Cry - informacje o serialu

Każdy sezon ma prezentować typowy dla gry format opowiadania samodzielnej historii. Oznacza to, że każdy sezon będzie miał inne miejsce akcji i zupełnie innych bohaterów.

Tak skomentował ogłoszenie Noah Hawley:

Far Cry Fargo - Kocham we franczyzieto, że jest antologią. Każda gra jest wariacją tematyki - podobnie jak każdy sezonbył wariacją określonej tematyki. Móc stworzyć wielki serial akcji, w którym w każdym sezonie będziemy eksplorować naturę człowieczeństwa przez pryzmat czegoś złożonego i chaotycznego, jest spełnieniem marzenia. Jestem podekscytowany, że mogę współpracować z Robem, aby przenieść na ekran naszą ambitną wrażliwość.

Obaj panowie, poza tym, że są twórcami, będą również producentami wykonawczymi. Ubisoft, czyli studio odpowiedzialne za grę, współpracuje przy projekcie.

Przypomnijmy, że seria doczekała się sześciu części - ostatnia miała premierę w październiku 2021 roku. W 2008 roku niesławny Uwe Boll stworzył film pełnometrażowy, który - podobnie jak wszystkie jego adaptacje gier - zebrał skrajnie negatywne recenzje.