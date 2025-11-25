Amerykańska telewizja FX oficjalnie zamówiła realizację sezonu serialu Far Cry opartego na popularnej franczyzie gier. Ma to być limitowana antologia, za którą odpowiadać będą Noah Hawley (Fargo, Obcy: Ziemia) oraz Rob Mac (twórca U nas w Filadelfii, dawniej znany jako Rob McElhenney), który zagra główną rolę. Na świecie, w tym w Polsce, serial będzie dostępny w Disney+.
Far Cry - informacje o serialu
Każdy sezon ma prezentować typowy dla gry format opowiadania samodzielnej historii. Oznacza to, że każdy sezon będzie miał inne miejsce akcji i zupełnie innych bohaterów.
Tak skomentował ogłoszenie Noah Hawley:
Obaj panowie, poza tym, że są twórcami, będą również producentami wykonawczymi. Ubisoft, czyli studio odpowiedzialne za grę, współpracuje przy projekcie.
Przypomnijmy, że seria doczekała się sześciu części - ostatnia miała premierę w październiku 2021 roku. W 2008 roku niesławny Uwe Boll stworzył film pełnometrażowy, który - podobnie jak wszystkie jego adaptacje gier - zebrał skrajnie negatywne recenzje.
Źródło: deadline.com