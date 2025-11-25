Reklama
Far Cry jako serial. Twórca Obcy: Ziemia i Fargo ujawnia plany

Far Cry to popularna seria gier, która raz już została przeniesiona na ekrany. Tym razem jednak jest plan na to, by zrobić to na poważnie i godnie wobec pierwowzoru. Noah Hawley, twórca Fargo, jest częścią ekipy produkcyjnej.
Adam Siennica
Tagi:  Far Cry 
Far Cry 6 fot. Ubisoft
Amerykańska telewizja FX oficjalnie zamówiła realizację sezonu serialu Far Cry opartego na popularnej franczyzie gier. Ma to być limitowana antologia, za którą odpowiadać będą Noah Hawley (Fargo, Obcy: Ziemia) oraz Rob Mac (twórca U nas w Filadelfii, dawniej znany jako Rob McElhenney), który zagra główną rolę. Na świecie, w tym w Polsce, serial będzie dostępny w Disney+.

Far Cry - informacje o serialu

Każdy sezon ma prezentować typowy dla gry format opowiadania samodzielnej historii. Oznacza to, że każdy sezon będzie miał inne miejsce akcji i zupełnie innych bohaterów. 

Tak skomentował ogłoszenie Noah Hawley:

- Kocham we franczyzie Far Cry to, że jest antologią. Każda gra jest wariacją tematyki - podobnie jak każdy sezon Fargo był wariacją określonej tematyki. Móc stworzyć wielki serial akcji, w którym w każdym sezonie będziemy eksplorować naturę człowieczeństwa przez pryzmat czegoś złożonego i chaotycznego, jest spełnieniem marzenia. Jestem podekscytowany, że mogę współpracować z Robem, aby przenieść na ekran naszą ambitną wrażliwość.

Obaj panowie, poza tym, że są twórcami, będą również producentami wykonawczymi. Ubisoft, czyli studio odpowiedzialne za grę, współpracuje przy projekcie.

Przypomnijmy, że seria doczekała się sześciu części - ostatnia miała premierę w październiku 2021 roku. W 2008 roku niesławny Uwe Boll stworzył film pełnometrażowy, który - podobnie jak wszystkie jego adaptacje gier - zebrał skrajnie negatywne recenzje.

Źródło: deadline.com

Co o tym sądzisz?
