Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pełny zwiastun Avengers: Doomsday zadebiutuje po 3 scenach. Są opisy i plan Marvela

Pełny zwiastun filmu Avengers: Doomsday najprawdopodobniej zadebiutuje po wyświetleniu w kinach 3 scen promocyjnych z różnymi postaciami. Pojawiły się opisy rzeczonych materiałów - znamy też możliwy plan Marvela w całej sprawie.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - fanowski plakat produkcji stworzony przy pomocy AI DeviantArt/mrandrew7w7
Reklama

Wczoraj doszło do wycieku pierwszego z wideo promujących film Avengers: Doomsday. Skupiony na postaci Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki materiał nie jest jednak ani teaserem, ani tym bardziej trailerem. To klip tudzież scena pochodząca albo z przyszłorocznej produkcji Marvela, albo z rozszerzonej wersji Końca gry, która w 2026 roku ma trafić do kin. Kiedy zobaczymy więc pełny zwiastun ekranowej opowieści braci Russo?

Nowe światło na całą sprawę rzuca MyTimeToShineHello, który jako pierwszy ujawnił dokładny opis pierwszej ze scen promocyjnych (myląc jednak jednocześnie ich kolejność). Ujawnia on, że obecna już w sieci sekwencja z Rogersem pojawi się w kinach 17/18 grudnia, tuż przed przedpremierowymi seansami Avatara 3. Po tygodniu zastąpi ją kolejna, tym razem poświęcona postaci Thora.

Bóg gromu zostanie pokazany "w lesie, modląc się do Odyna przed wielką bitwą, która ma go bezpiecznie doprowadzić do jego córki". 31 grudnia bądź 1 stycznia w kinach pojawi się następna ze scen, skupiona już na Doomie - scooper nie wyjawia żadnych szczegółów.

Tak ma brzmieć muzyka ze zwiastuna Avengers: Doomsday

Zauważmy, że 3 materiały poświęcone są postaciom portretowanym przez aktorów, którzy wcześniej utworzyli tzw. Trójcę MCU (Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr.) i prawdopodobnie wcielą się w protagonistów Doomsday. Czym jest jednak czwarty materiał? 

Wygląda na to, że będzie nim po prostu pełnoprawny zwiastun, który do kin trafi w okolicach 8 stycznia (jego wycieku powinniśmy spodziewać się kilka dni wcześniej). Co ciekawe, po sieci krąży już opis ścieżki dźwiękowej rzeczonego trailera:

Zwiastun zaczyna się dość powolnie i zarazem złowrogo, ale nie jest całkiem mroczny, ponieważ pojawia się kilka taktów kojarzących się z nadzieją. Kolejne nuty wybrzmiewają wolno, przywodząc na myśl muzykę z końcówki drugiego zwiastuna Venoma. Następnie tempo nieco wzrasta i całość zaczyna brzmieć trochę podobnie do zwiastuna Thunderbolts* zatytyłowanego „Absolute Cinema”, z klubowym klimatem, lecz bez tej samej energii - tony są raczej stłumione, powściągliwe; muzyka jest wolniejsza, głębsza, przypomina bicie serca.

Później przechodzi w typowe tempo montażowe. Na końcu dźwięki ponownie nabierają rozpędu, stają się potężne, najwyraźniej po to, by wywołać emocje - nasze źródło porównuje je do stylu tematu "Avengers". 

Fani Sama Wilsona niekoniecznie cieszą się z powrotu Steve'a Rogersa

Wygląda na to, że przynajmniej część fanów postaci nowego Kapitana Ameryki, Sama Wilsona, nie wyraża zadowolenia z faktu, iż jego poprzednik wraca do MCU. Niektórzy z nich odczytują to jako "policzek" dla ich ukochanego bohatera. W sieci można spotkać m.in. takie głosy:

Reakcje fanów Sama Wilsona na powrót Steve'a Rogersa do MCU

arrow-left
Reakcje fanów Sama Wilsona na powrót Steve'a Rogersa do MCU
Źródło:
arrow-right

Wprowadzenie dzieci herosów do MCU nie jest przypadkowe

W sieciowych analizach pierwszej ze scen promocyjnych Avengers: Doomsday sporo miejsca poświęca się widocznemu w materiale dziecku Rogersa i Peggy Carter. MyTimeToShineHello zauważa nawet, że w samym filmie aspekt ojcostwa może być fundamentalny: Steve ma syna, Thor córkę (adaptowaną, to biologiczne dziecko Gorra), Doom stracił syna i chce za to zemsty, jest też relacja Reeda i Franklina Richardsów - drugi z nich być może zostanie porwany. 

Niektóre amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że wprowadzenie do MCU szeregu dzieci najważniejszych postaci odegra kluczową rolę w przekazywaniu pałeczki w sztafecie międzypokoleniowej. Pojawiają się nawet głosy, że syn Steve'a i Peggy może zostać kolejnym Kapitanem Ameryką.

Najbardziej niewykorzystane postacie Kinowego Uniwersum Marvela

arrow-left Materiały prasowe arrow-right

Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku.  

Źródło: MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Titanic - katastrofa statku
-

Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

2 Zegarek PlayStation Anicorn
-

Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

3 67. Piękna i Bestia (1991) - Alan Menken
-

Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

4 Star Wars: Fate of the Old Republic
-

Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

5 Amazon Prime Video (logo)
-

Prime Video podrożało o 40%... ale tylko na chwilę. Pomyłka czy zapowiedź przyszłych zmian?

6 Control: Resonant
-

Jaką muzykę wykorzystano w zwiastunie Control: Resonant? To skomplikowane...

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV