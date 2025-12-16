Reklama
Jaką muzykę wykorzystano w zwiastunie Control: Resonant? To skomplikowane...

Pierwszy zwiastun Control: Resonant​, jaki zaprezentowano na The Game Awards 2025, spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony graczy. Doceniono go między innymi za muzykę, w której słychać inspirację bułgarskim folklorem.
Paweł Krzystyniak
Control: Resonant Remedy Entertainment Control Resonant
Control: Resonant fot. Remedy Entertainment
Podczas tegorocznej edycji gali The Game Awards zapowiedziano nową odsłonę uniwersum Control od studia Remedy Entertainment. Produkcja ta stanowi kontynuację ciepło przyjętej gry z 2019 roku. Zwiastun spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony widzów, którzy chwalili jego gęstą atmosferę oraz pełne akcji fragmenty prezentujące rozgrywkę. Dużo uwagi poświęcono także klimatycznej muzyce, co sprawiło, że wielu odbiorców zaczęło poszukiwać wykorzystanego w trailerze utworu. W tym przypadku sprawa okazuje się jednak dość złożona.

Prawdziwe szaleństwo! Zobaczcie zwiastun kontynuacji Control

Jaki utwór wykorzystano w zwiastunie Control: Resonant?

W trailerze Control: Resonant słyszymy muzykę skomponowaną specjalnie na potrzeby tego materiału. Na Discordzie miał pojawić się wpis, w którym zdradzono, że za utwór odpowiada Petri Alanko, fiński kompozytor, który wcześniej pracował m.in. przy takich grach jak Alan Wake, Quantum Break oraz pierwsze Control. Na ten moment kompozycja nie została oficjalnie udostępniona w całości, jednak biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony społeczności, niewykluczone, że Remedy Entertainment zdecyduje się opublikować ją w przyszłości.

Internauci zauważyli jednak, że w muzyce wykorzystano sample pochodzące z bułgarskiej pieśni ludowej „Chichovite konye”. Poniżej możecie zapoznać się z tym utworem w dwóch wersjach – tradycyjnej oraz nowoczesnej aranżacji łączącej folklor z elektroniką.

Control: Resonant - premiera w 2026 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S. 

Źródło: youtube.com

