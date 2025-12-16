Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Mortal Kombat 2 - nowe zdjęcia z filmu. Jade nadal wywołuje kontrowersje i dyskusje

Mortal Kombat 2 to kontynuacja hitu z 2021 roku, który jest oparty na popularnej serii gier. Nowe zdjęcia pokazują kilka postaci, które odegrają w tej historii ważne role. Fani znów jednak dyskutują tylko o jednej.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mortal kombat 2 
Morta Kombat 2 - postać Jade fot. materiały prasowe
Reklama

Nowe zdjęcia z filmu Mortal Kombat 2 pokazują między innymi Johnny'ego Cage'a, Raidena oraz Scorpiona w walce z Noobem Saibotem i jego cieniem. Tematem dyskusji w mediach społecznościowych jest jednak postać Jade, w którą wciela się Tati Gabrielle. Co wywołuje kontrowersje? Brak włosów na głowie bohaterki, która w grach je miała.

Mortal Kombat 2 - galeria zdjęć

Najnowsze cztery zdjęcia na początku pełnej galerii fotek.

Morta Kombat 2 - postać Jade

arrow-left
Morta Kombat 2 - postać Jade
fot. materiały prasowe
arrow-right

Mortal Kombat 2 - opis fabuły

Czempioni Królestwa Ziemi, do których dołącza Johnny Cage, muszą walczyć w ostatecznym turnieju, aby pokonać złego Shao Kahna. Jego zwycięstwo jest zagrożeniem dla całej ludzkości.

W obsadzie znaleźli się między innymi Karl Urban, Lewis Tan, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano oraz Martyn Ford jako Shao Kahn.

Mortal Kombat 2 - premiera odbędzie się w kinach 15 maja 2026 roku. Pierwotnie film miał zadebiutować jesienią 2025 roku, ale został przesunięty, ponieważ twórcy i producenci mają pewność, że latem może osiągnąć o wiele większy sukces.

Źródło: Twitter / X

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mortal kombat 2 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Mortal Kombat 2 Przygodowy

Najnowsze

1 Phantom Blade Zero
-

Phantom Blade Zero na premierę tylko na dwóch platformach. Zwiastun zdradza szczegóły

2 Titanic - katastrofa statku
-

Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

3 Zegarek PlayStation Anicorn
-

Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

4 67. Piękna i Bestia (1991) - Alan Menken
-

Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

5 Star Wars: Fate of the Old Republic
-

Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

6 Amazon Prime Video (logo)
-

Prime Video podrożało o 40%... ale tylko na chwilę. Pomyłka czy zapowiedź przyszłych zmian?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV