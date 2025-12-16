Mortal Kombat 2 - nowe zdjęcia z filmu. Jade nadal wywołuje kontrowersje i dyskusje

fot. materiały prasowe

Nowe zdjęcia z filmu Mortal Kombat 2 pokazują między innymi Johnny'ego Cage'a, Raidena oraz Scorpiona w walce z Noobem Saibotem i jego cieniem. Tematem dyskusji w mediach społecznościowych jest jednak postać Jade, w którą wciela się Tati Gabrielle. Co wywołuje kontrowersje? Brak włosów na głowie bohaterki, która w grach je miała.

Mortal Kombat 2 - galeria zdjęć

Mortal Kombat 2 - opis fabuły

Czempioni Królestwa Ziemi, do których dołącza Johnny Cage, muszą walczyć w ostatecznym turnieju, aby pokonać złego Shao Kahna. Jego zwycięstwo jest zagrożeniem dla całej ludzkości.

W obsadzie znaleźli się między innymi Karl Urban, Lewis Tan, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano oraz Martyn Ford jako Shao Kahn.

Mortal Kombat 2 - premiera odbędzie się w kinach 15 maja 2026 roku. Pierwotnie film miał zadebiutować jesienią 2025 roku, ale został przesunięty, ponieważ twórcy i producenci mają pewność, że latem może osiągnąć o wiele większy sukces.