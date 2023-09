Fargo - gwiazda Teda Lasso w nowym teaserze z 5. sezonu. Lepiej z tą postacią nie zadzierać!

fot. FX

Serial Fargo, którego twórcą jest Noah Hawley, powróci niebawem z 5. sezonem. Najnowsza seria będzie liczyć 10 odcinków i zgodnie z tradycją opowie nową historię, w której zobaczymy nową obsadę. W jedną z głównych postaci wciela się gwiazda Teda Lasso - Juno Temple. Gra Dorothy "Dot" Lyon, która wpadła w tarapaty i jest poszukiwana przez władze w Dakocie Północnej. I to właśnie ją widzimy w nowym fragmencie serialu, który promuje nadchodzący sezon.

W klipie Dot gotuje i przygotowuje ciasteczka, rozmawiając przez telefon. Gdy słyszy odgłos dzwonka do drzwi uzbraja się w paralizator i niezwykłą broń. Zobaczcie poniżej ten teaser.

Fargo - teaser

Fargo - zdjęcia

Fargo - sezon 5

Fargo – fabuła 5. sezonu

Roy Tillman (Jon Hamm) jest szeryfem w Dakocie Północnej, który od dawna poszukuje Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple). Wydawać by się mogło, że kobieta była typową panią domu z tego regionu Ameryki Północnej, ale wpadła w tarapaty i jest teraz poszukiwana przez władze. Tillman jest także ranczerem, kaznodzieją i stróżem prawa wyznającym konstytucję. Wierzy, że to właśnie on w tym regionie stanowi prawo.

Royowi towarzyszy syn Gator (Joe Keery), który desperacko chce udowodnić coś swojemu ojcu. Nie ma jednak dla niego nadziei. Tillman zatrudnia Olego Muncha, tajemniczego włóczęgę, do pomocy w odnalezieniu Dot. Natomiast kobieta chce ochronić rodzinę przed swoją przeszłością, ale jej mąż Wayne (David Rysdahl) prosi matkę Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh) po pomoc. Nie jest ona fanką Dot, ale gdy lokalne władze zaczynają interesować się synową, zatrudnia do pomocy Danisha Gravesa (Dave Foley), bo rodzina nadal jest dla niej najważniejsza.

Fargo - premiera 5. sezonu 21 listopada na amerykańskim kanale FX.