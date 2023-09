Thor 5 - tak może wyglądać złoczyńca. Oto grafika koncepcyjna Herkulesa

Fot. Marvel

Andy Park, dyrektor ds. rozwoju wizualnego w Marvel Studios, na swoim Instagramie opublikował nową grafikę koncepcyjną do filmu Thor: miłość i grom, na której widać Herkulesa w pełnej okazałości. Zobaczcie sami.

Herkules pojawił się tylko na chwilę w filmie Thor: miłość i grom, jednak zostało zasugerowane, że to dopiero początek jego przygód w MCU. W scenie po napisach pokazano, że bohater zamierza w przyszłości stanąć do walki z Bogiem Piorunów, co oznacza, że obecnie jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na złoczyńcę w Thorze 5. A nowa grafika koncepcyjna oferuje najlepsze jak dotąd spojrzenie na postać.

Przypominamy, że Herkulesa zagrał Brett Goldstein, który wciela się także w Roya Kenta w serialu Ted Lasso.

