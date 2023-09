Piła 10 - są plany na kolejne części z serii. Czy w przyszłości inny aktor zagra Jigsawa?

fot. Lionsgate // Twisted Pictures

Akcja horroru Piła 10 rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszej i drugiej części. Chory Kramer będzie mścić się w makabryczny sposób na oszustach, którzy naciągnęli go na eksperymentalne leczenie raka. Do roli Jigsawa powrócił Tobin Bell.

Serwis ComicBook.com rozmawiał z producentami najnowszej części Piły, Markiem Burgem i Orenem Koulesem, którzy przyznali, że mają plany na kolejne produkcje z serii. Koules odniósł się też do postaci Kramera.

Jesteśmy trochę przesądni. Nie wybiegamy za bardzo w przyszłość, bo film będzie miał premierę za kilka dni. Mamy już pomysły na kolejny, ale nie przelaliśmy je jeszcze na papier. Naprawdę chcieliśmy, żeby Piła 10 opowiedziała historię Johna Kramera i żeby to był jego film. Dlatego przez pierwsze 30 minut jest on Johnem Kramerem - nie ma w nim ani odrobiny Jigsawa.



Ponadto Kevin Greutert również udzielił wywiadu ComicBook, w którym został zapytany o przyszłość franczyzy. Pytanie dotyczyło tego, czy istnieje możliwość zastąpienia Bella w roli Jigsawa przez innego aktora w kolejnych odsłonach serii. Przyznał, że byłoby to trudne zadanie i jest to mało prawdopodobne. Ale też dodał:

Wiesz, Mads Mikkelsen przejął rolę od Anthony'ego Hopkinsa [jako Hannibala Lectera] - potrzebowalibyśmy kogoś na tym poziomie.

Reżyser odniósł się tu do sytuacji, w której Mads Mikkelsen wcielił się w Lectera, znanego z książek Thomasa Harrisa, w serialu Hannibal. Wykreował postać nieco różniącą się od seryjnego mordercy, którego zagrał Anthony Hopkins w Milczeniu owiec i kolejnych częściach, ale również był za nią chwalony.

Warto przypomnieć, że w jednym z wywiadów sam Tobin Bell poparł pomysł, aby w przyszłości rolę Jigsawa przejął ktoś inny. Przyznał, że jeśli scenariusz byłby niesamowity to każdy aktor byłby zachwycony możliwością zagrania tej postaci.

Piła 10 - zdjęcia

Piła 10

Piła 10 - obsada

W obsadzie oprócz Bella znaleźli się Synnøve Macody Lund, Renata Vaca, Octavio Hinojosa i Paulette Hernandez. Ponadto w filmie od Lionsgate zobaczymy również Shawnee Smith, która ponownie wciela się w Amandę Young.

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej przerażająca część serii PIŁA ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. [opis dystrybutora Helios]

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.