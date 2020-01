Fargo - kiedy premiera 4. sezonu? Daty premier seriali FX i Hulu

Fargo w końcu powróci z 4. sezonem. Zdecydowanie ze wszystkich seriali, które dostały daty premiery z FX Networks ten jest najbardziej oczekiwany. Dwuodcinkowa premiera Fargo odbędzie się 19 kwietnia 2020 roku. W obsadzie nowego sezonu są Chris Rock, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Winshaw, Uzo Aduba i Timothy Olyphant.

Poza tym ogłoszono datę Breeders - serial komediowy z Martinem Freemanem platformy Hulu. Premiera 2 marca 2020 roku. 10 marca 2020 roku zadebiutuje inna komedia zatytułowana Dave autorstwa Dave'a Burda znanego jako Lil Dicky.

5 marca to dzień dla wszystkich fanów artystycznego, inteligentnego science fiction. Wówczas zadebiutuje Devs autorstwa Alexa Garlanda, twórcy Ex Machiny. Tego samego dnia pojawią się również: Lepsze życie (4. sezon) oraz Cake (2. sezon).

Kwiecień to Mrs. America, czyli limitowany serial z Cate Blanchett. Premiera 15 kwietnia. Tego samego dnia pojawi się 2. sezon Co robimy w ukryciu. 6 maja natomiast to premiera 8-odcinkowe 11. sezonu Archera.

Każda premiera powyższych seriali złożona będzie z dwóch odcinków. Daty premier w Polsce nie są znane.