Fast and Furious 9 - film bije rekordy. Świetne wyniki finansowe w box office

fot. materiały prasowe

Fast and Furious 9 wystartował w USA z fantastycznym wynikiem 70 mln dolarów. Jest to rekord największego otwarcia czasów pandemii koronawirusa. Co więcej, film zebrał więcej w trzy dni, niż wiele tytułów przez całe tygodnie w okresie od marca 2020 do czerwca 2021 roku. W tym mamy rekordowy piątek z wynikiem 30 mln dolarów. To otwarcie jest na poziomie wyników sprzed pandemii. Dla porównania spin-off Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw osiągnął swego czasu 60 mln dolarów, a jeden z ostatnich hitów sprzed marca 2020, czyli Bad Boys for Life zebrał 62,5 mln dolarów. Natomiast Szybcy i wściekli 8 mieli 98,7 mln dolarów. Imponujące w wyniku Szybkich i wściekłych 9 jest to, że na razie w USA i Kanadzie łącznie otwarto 79% kin oraz w części z nich nadal obowiązuje reżim sanitarny w postaci sprzedaży mniej biletów na sale. Najgorzej jest w Kanadzie, bo 40% kin nadal nie otwarto. Do tego w odróżnieniu od niektórych tytułów ten jest tylko w kinach. Nie miał równoczesnej premiery w VOD. Ekskluzywne okno wyświetlania na ekranach kin ma trwać 45 dni.

Fast and Furious 9 mieli premierę w 22 krajach na świecie. Łącznie spoza USA zebrano 38 mln dolarów. Do tej pory zebrano 335 mln dolarów. Sumując, na koncie 405 mln dolarów. Film jest na dobrej drodze, by pobić rekordy Godzilla kontra Kong i zostać najbardziej dochodowym tytułem czasów pandemii. Superprodukcja o potworach ma na koncie 442,6 mln dolarów.

Drugie miejsce to Ciche miejsce 2 z wynikiem 6,2 mln dolarów. Hit o budżecie 60 mln dolarów zebrał w USA już 136,4 mln dolarów. Na świecie natomiast osiąga 9,6 mln dolarów wpływów (ma łącznie 112.1 mln dolarów). Sumując na koncie 248,5 mln dolarów.

Podium zamyka Bodyguard i żona zawodowca z wynikiem 4,875 mln dolarów. W USA zebrano razem 25,8 mln dolarów. Poza USA mają 5,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 31,4 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów.