Szybcy i Wściekli 9 - recenzja

fot. materiały prasowe

Czy ktoś jeszcze pamięta, że Szybcy i Wściekli opowiadali o nielegalnych wyścigach samochodowych, a nie wymyślaniu coraz bardziej egzotycznych miejsc na globie, w których można by było dokonać jakiś spektakularnych pościgów z użyciem super szybkich aut? Mam wrażenie, że nawet Justin Lin, który wyreżyserował aż pięć części, o tym zapomniał. Zresztą fani chyba też przymknęli na to oko i czekają tylko jaką granicę tym razem przekroczą ich ulubieni bohaterzy. Jeśli myślicie, że scena, w której The Rock siłą swoich muskułów zmienił trajektorię lecącej torpedy była szczytem pomysłowości scenarzystów, to jesteście w błędzie. Tym razem akcja przenosi się poza Ziemię. Ale o tym za chwilę.

Scenarzyści Chris Morgan i Daniel Casey słusznie zauważyli, że w biografii Doma (Vin Diesel) jest dość duża wyrwa, a widzowie nigdy tak naprawdę nie dowiedzieli się, skąd u Toretto tak wielkie zamiłowanie do motoryzacji i szybkich maszyn. Nie jest to bowiem hobby, jakie podchwycił z jakiejś gazety z pięknymi samochodami. Okazuje się, że wyścigi to ta rodzina ma we krwi. Ojciec Dominica był kierowcą rajdowym i to po nim chłopak odziedziczył talent. Czego jeszcze nie wiedzieliśmy o tym mistrzu kierownicy, a dowiadujemy się w dziewiątej części sagi? Otóż nasz bohater ma też młodszego brata, o którym nigdy wcześniej nie wspominał. Ale żeby być fair, to jego siostra Mia (Jordana Brewster) też jakoś do tego brata się nie przyznawała. A na świecie jest niejaki Jacob Toretto (John Cena). Facet, który przez całe życie żył w cieniu starszego brata i ma z tego powodu nie lada kompleksy. Mało tego, podobno stoi on za każdą tragedią w życiu Doma. Do niedawna pracował w ukryciu. Ale tak obrósł w piórka, że teraz z otwartą przyłbicą chce stanąć na przeciwko brata i odebrać mu jego rodzinę. Zniszczyć go i odzyskać rodowe nazwisko.

Twórcy uderzają w dobrze nam znane hasło serii, czyli „rodzina jest najważniejsza” i tym samym stawiają pytanie co się stanie, jeśli to z nią będzie trzeba walczyć? Niby już odpowiedzieliśmy sobie na nie, gdy Dom w poprzedniej części przez chwilę wykonywał polecenia Cipher (Charlize Theron), obracając się przeciwko osobom sobie najbliższym. Teraz jednak zagrożenie przychodzi od kogoś, w żyłach którego płynie ta sama krew. A takie starcie nie jest łatwe, to nie jest już przybrana rodzina, ale prawdziwa. Najbliższa.

Scenarzyści zaczynają więc kombinować na wszystkie strony, by zaskoczyć czymś widzów. Niekiedy idą po tak zwanej bandzie, wskrzeszając zmarłe postaci, które fani już dawno zdążyli opłakać. I wszyscy teraz zadają sobie pytanie, jak to się stało że Han żyje? Otóż, nie tylko was nurtuje to pytanie. Roman zadaje je sobie prawie przez cały film, stając się jakby adwokatem wszystkich widzów chcących poznać odpowiedź na to palące pytanie. Jednak twórcy bawią się z widzami w kotka i myszkę, cały czas podkreślając, że to nie jest w tym filmie istotne. Ważne są spektakularne pościgi, wybuchy i efektowne kolizje. I trudno się z nimi nie zgodzić. Szybko bowiem zapominamy o co tak naprawdę w tym filmie chodzi i dobrze się bawimy podczas kolejnych pościgów w dżungli czy na ulicach miast, w których samochody przyciągają się i odpychają za pomocą ogromnych magnesów. Do tego wisienką na torcie jest wysłanie w kosmos Pontiaca Fiero z zamontowanym na dachu silnikiem rakietowym. Przy tym zdziwienie Marty’ego McFly, że doktor zbudował wehikuł czasu w Deloreanie wydaje się być śmieszne.

Justin Lin postawił sobie ambitny cel, by kolejna część sagi była jeszcze szybsza i głośniejsza niż poprzednia i to osiągnął. Siedząc w kinie nie mogłem oderwać oczu od tego co razem ze swoją ekipą wymyślił ten tajwański reżyser. Scena, w której ekipa próbuje zatrzymać wielki opancerzony wóz nazwany, nie przez przypadek, pancernikiem wbija w fotel swoim rozmachem. Do tego twórcy nie zapomnieli skąd ta seria się wywodzi i odnoszą się do tego w kilku scenach retrospekcyjnych pokazujących dużo młodszego Doma i jego brata. Ale to są obrazki z dawnego świata, tego którego już nie ma i raczej nie będzie. Ekipa już dawno wyrosła z wyścigów ulicznych i teraz, by zdobyć odpowiednią adrenalinę , szuka dużo mocniejszych wrażeń.

Szybcy i wściekli 9

Jeśli chodzi o obsadę to dostarcza ona nam tyle samo rozrywki co ostatnio. Nikt zbytnio nie zaskakuje. Dom dalej jest tym samym opanowanym facetem chroniącym swoją rodzinę i Vin Diesel jakoś nie chce tego zmienić. Ludacris i Tyrese Gibson dogryzają sobie, starając się podbić serce Nathalie Emmanuel. Jedynie postać Jordany Brewster przeszła pewną ewolucję i z łagodnej młodszej siostry przerodziła się w prawdziwą wojowniczkę. Najnowszy członek obsady, John Cena idealnie wpasowuje się w ekipę. Podobnie jak filmowy brat jest chłodny i nie okazuje emocji. Podoba mi się jak ta część scala całą sagę, wprowadzając chociażby postaci z Szybcy i wściekli: Tokio Drift czyli Seana Boswella granego przez Lucasa Blacka i Twinkiego granego przez Shada Mossa i to nie na 3 minuty. Panowie mają do odegrania w tej części ważną rolę.

Nie ma co ukrywać, fabuła nie jest może zbyt skomplikowana, a jej finał łatwo przewidzieć, ale nie dla historii sięga się po Szybkich i Wściekłych, a dla widowiskowych scen pościgów superszybkimi samochodami. A tego mamy tu pod dostatkiem. Widać jednak, że scenarzystom brakuje już pomysłów, a i Lin zbliża się do kresu kreatywnej wytrzymałości. Przed nami jeszcze dwuczęściowy finał całej historii. Oby był równie szalony, co część 9.

P.S. Radzę nie wychodzić, gdy pojawią się napisy końcowe, bo nawiązując do obecnie panującej tradycji, jest tam ukryta scena, zapowiadająca kolejną część lub spin off.