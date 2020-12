Fear the Walking Dead - powstanie 7. sezon!

fot. AMC

Stacja AMC podjęła decyzję, że Fear the Walking Dead powróci z 7. sezonem. Obecnie jest emitowana 6. seria, która jest chwalona przez fanów i krytyków. Widzowie mogli obejrzeć 7 odcinków; teraz serial ma planowaną przerwę w emisji. Spin-off The Walking Dead powróci z nowymi epizodami w 2021 roku.

W obsadzie są: Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades i Karen David.

Do sieci trafiło krótkie, klimatyczne wideo, które potwierdza tą dobrą wiadomość. Podpisane jest słowami "Przeszłość umarła... ale przyszłość jest jasna".

https://twitter.com/FearTWD/status/1334584439028924417

Przyszłość dla uniwersum stała się bardziej przejrzysta, dzięki tej informacji, którą podało AMC o Fear the Walking Dead. Przypomnijmy, że The Walking Dead zakończy się w 2022 na 11. sezonie. Historia drugiego ze spin-offów, The Walking Dead: Nowy świat, skończy się na 2. sezonie w 2021 roku. W planach są jeszcze kolejne seriale. Jeden z nich zostanie poświęcony Darylowi i Carol, a kolejny nosi roboczy tytuł Tales of The Walking Dead, który będzie opowiadać oddzielne historie, gdzie mają się pojawiać znane twarze z uniwersum. Ponadto mają powstać jeszcze trzy filmy o losach Ricka Grimesa.