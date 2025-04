FBC: Firebreak od twórców Control ma datę premiery. Abonenci XGP i PS Plus będą zadowoleni

fot. Remedy Entertainment

FBC: Firebreak to kooperacyjna strzelanka dla trzech graczy, osadzona w uniwersum Control. Produkcja doczekała się już konkretnej daty premiery — zagramy w nią 17 czerwca. Ujawniono również cenę gry, która wynosi 39,99 euro, czyli około 170 zł. Nieco więcej, bo 49,99 euro (ok. 214 zł), trzeba będzie zapłacić za wydanie Deluxe, które zawiera dodatkową zawartość cyfrową. Abonenci PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate oraz PlayStation Plus Extra i Premium będą mogli zagrać w nadchodzący tytuł w ramach tych usług, bez dodatkowych opłat.

Do sieci trafił również nowy zwiastun FBC Firebreak. Materiał zatytułowany jest Hazards of the Job i przedstawia niektóre z zagrożeń, z jakimi zmierzą się gracze. Wśród nich nie brakuje wyjątkowo dziwnych przeciwników, takich jak między innymi ziejący ogniem piec czy różowa masa, która wybucha po dotknięciu.