Film akcji z Cameron Diaz nadal na topie. Znowu w akcji niewiele brakuje do ścisłej elity Netflixa

Deadline przedstawiło garść statystyk z kolejnego tygodnia w Netflixie. Które produkcje spełniły oczekiwania fanów, a które są nie tak chętnie oglądane, co dawniej? Sprawdźcie.

Film akcji z Cameron Diaz nadal na topie

Znowu w akcji z Cameron Diaz i Jamiem Foxxem nadal ma się świetnie. Film Netflixa trzeci tydzień pod rząd zajmuje 1. miejsce na listach platformy i zbiera kolejne 18.4 mln wyświetleń. Do wejścia do grupy najchętniej oglądanych filmów oryginalnych platformy zostało już niewiele. Na koncie ma łącznie 111 mln wyświetleń, a do pobicia jest 136 mln wyświetleń należące do Matki. Na wygranie tego wyścigu akcyjniak ma jeszcze ponad 70. dni.

2. sezon Nocnego agenta uzyskał wynik w wysokości 15.2 mln wyświetleń w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Jest to nadal spadek po 1. sezonie, który wzbudził ponowne zainteresowanie i zainkasował 5 mln wyświetleń.

Dobrze sobie radzi 2. sezon Zwerbowanego, który ma 2. miejsce z wynikiem 5.9 mln wyświetleń.

Ostatnie lokaty zajęło WWE, które przeszło do Netflixa. Royal Rumble otrzymało 2.1 mln wyświetleń, z kolei Raw już 2.9 miliona. W dalszym ciągu znakomicie radzi sobie Squid Game w kategorii nieanglojęzycznej. 2. sezon znajduje się na drugim miejscu podium z wynikiem 5.2 mln wyświetleń. Znajduje się tam również 1. seria, która zebrała 2.1 mln wyświetleń.

