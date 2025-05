Ta gwiazda pop pójdzie w ślady Lady Gagi? Filmowiec zachęca ją do aktorstwa

fot. Warner Bros.

Wiele gwiazd muzyki pop postanowiło z czasem spróbować swoich sił w aktorstwie, chociażby Cher i Madonna. Od 2016 swoją karierę w branży filmowej rozwija także Lady Gaga, która zdołała zdobyć między innymi nominację do Oscara za rolę w Narodzinach gwiazdy i wygrała Złoty Glob za występ w American Horror Story: Hotel. To pokazuje, że takie eksperymenty mogą być jak najbardziej udane.

Chappell Roan pójdzie w ślady Lady Gagi?

Wygląda na to, że teraz inna znana piosenkarka może dołączyć do grona Cher, Madonny czy Lady Gagi. Chappell Roan niedawno spotkała filmowca Johna Watersa, znanego z takich produkcji jak Lakier do włosów, Różowe flamingi i Kobiece kłopoty. Reżyser zachęcał ją, by spróbowała swoich sił w aktorstwie.

Wczoraj wieczorem poznałam Johna Watersa. To było szalone doświadczenie, ponieważ jest jednym z moich idoli! Mówiłam o tym, jak można mieć ograniczoną liczbę „pierwszych razy” w swojej karierze. Stwierdził na to: „Nie, nie, nie, czekają na ciebie wszystkie pierwsze razy, gdy zostaniesz aktorką!”. Spytałam, o czym mówi, przecież nie jestem aktorką. Odpowiedział: „Każdy piosenkarz jest aktorem”. Pomyślałam, okej, może i jestem! Cho***a! Jeśli John Waters mówi, że aktorką, to może nią jestem!

Po sukcesie albumu The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan wygrała swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. Jej kariera muzyczna prężnie się rozwija i polscy fani będą mogli ją zobaczyć podczas Orange Warsaw Festival.

Czas pokaże, czy piosenkarka naprawdę spróbuje swoich sił w aktorstwie. Jak myślicie, do jakiej roli by pasowała? Czekamy na Wasze propozycje!