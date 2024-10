Powrót do uniwersum Control! Zapowiedziano kooperacyjne FBC Firebreak

fot. Remedy Entertainment

Reklama

Podczas wydarzenia Xbox Partner Showcase ujawniono nową produkcję tworzoną przez zespół Remedy Entertainment. Mowa o FBC Firebreak, czyli grze osadzonej w uniwersum znanym Control. Tym razem będzie to pierwszoosobowa strzelanka oferująca możliwość zabawy dla maksymalnie trzech graczy.

FBC Firebreak to nie DLC ani sequel Control. Nie chcemy nawet zbliżać się do takich określeń. Myślę, że można nazwać to spinoffem, ale w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nie stworzyliśmy tego jako jakiegoś mniejszego Control. FBC: Firebreak to zupełnie osobna, pełnoprawna rzecz - powiedział reżyser gry, Mike Kayatta .

FBC Firebreak to pierwszoosobowa, kooperacyjna strzelanka dla grzech graczy. Będzie ona przystępna i można bawić się w nią z przyjaciółmi, podejmując się szalonych misji w co-opie, które pokazują kreatywność Remedy - dodał Thomas Puha.

Premiera w 2025 roku. Gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu Game Passa.