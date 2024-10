Chcecie zagrać w Gothic Remake już teraz? Na PGA 2024 będzie taka okazja

fot. materiały prasowe

Reklama

Gothic Remake to nowa wersja gry RPG, która w Polsce od lat cieszy się wielką popularnością absolutnie kultowym statusem. Zaoferuje ona dobrze znaną historię, ale w uwspółcześnionej oprawie audiowizualnej, nie zabraknie również zmodernizowanego systemu walki. Ten wyczekiwany tytuł nie doczekał się jeszcze daty debiutu, ale już wkrótce zainteresowani gracze będą mieli okazję, by ograć go przedpremierowo. Jest tylko jeden haczyk: będzie to wymagało wycieczki do Poznania.

Polski wydawca gry, firma Plaion, poinformowała, że stoiska z grywalnym Gothic Remake będzie można znaleźć na strefie na tegorocznej edycji targów Poznań Game Arena. Przypomnijmy, że odbędą się one w dniach 25-27 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.