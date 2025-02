Kapitan Ameryka nie reprezentuje Ameryki? Reżyser reaguje na kontrowersje wokół Anthony'ego Mackiego

Fot. Marvel Comics

W wywiadzie dla Vanity Fair reżyser Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, Julius Onah, został zapytany o reakcję na kontrowersje, jakie wywołały słowa Anthony'ego Mackiego, dotyczące tego, czy Kapitan Ameryka jest symbolem Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź reżysera pozostała neutralna wobec słów aktora.

Czasami rzeczy bywają źle interpretowane. Mówiąc za siebie, podszedłem do tego filmu z bardzo konkretną wizją. Poczucie wspólnoty to coś, czego osobiście doświadczyłem na różne sposoby, mieszkając w USA. Kolejną rzeczą, która się wyróżnia, jest idea empatii. Ta zaś, moim zdaniem, jest supermocą Sama Wilsona.

Było to odniesienie do przemyśleń Mackiego, jakie miał on na temat symboliki Kapitana Ameryki:

Kapitan Ameryka reprezentuje wiele różnych rzeczy, ale nie sądzę, żeby termin ‘Ameryka’ był jednym z tych symboli. Chodzi o człowieka, który dotrzymuje słowa, ma honor, godność i integralność. Kogoś, kto jest wart zaufania i niezawodny.

Jak można się było spodziewać, część dotycząca tego, że Kapitan Ameryka nie powinien reprezentować kraju, od którego wywodzi się jego pseudonim, wywołała kontrowersje. Mackie wkrótce potem wydał oświadczenie w odpowiedzi i, choć nie wycofał się ze swoich słów, to wyjaśnił, co miał na myśli.

Chcę to jasno powiedzieć. Jestem dumnym Amerykaninem, a przyjęcie tarczy bohatera takiego jak Kapitan Ameryka to zaszczyt życia. Mam ogromny szacunek dla tych, którzy służą i służyli naszemu krajowi. Kapitan Ameryka ma uniwersalne cechy, z którymi ludzie na całym świecie mogą się utożsamiać.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada, premiera

W główną rolę wcieli się Anthony Mackie. Zobaczymy też Harrisona Forda jako prezydenta Thaddeusa Rossa. Pojawią się też aktorzy z jednego z pierwszych filmów MCU, Niesamowitego Hulka. Powrócą Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera – głównego złoczyńcy.

Premiera filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat już 14 lutego 2025 roku.