The Walking Dead - zwiastun pozostałych odcinków 10. sezonu. Pierwsze spojrzenie na Lucille

fot. AMC

Do zakończenia 10. sezonu The Walking Dead pozostało 6 odcinków. Do sieci zdążyły trafić już opisy epizodów, a także ogłoszono datę, kiedy serial powróci do telewizji. Teraz przyszedł czas na zwiastun nowych odcinków, w którym pojawiają się wszyscy główni bohaterowie. W krótkim wideo możemy zobaczyć po raz pierwszy, jak prezentuje się Hilarie Burton Morgan w roli Lucille, czyli żony Negana. Prywatnie aktorka jest żoną Jeffreya Dean Morgana, który wciela się w tego antybohatera.

Ta postać pochodzi z komiksu Here's Negan, który opowiada o genezie tego złoczyńcy. Negan opowiadał także o swojej zmarłej żonie na raka w komiksie Żywe trupy oraz w serialu. To na jej cześć nazwał swój słynny kij bejsbolowy Lucille.

W zwiastunie możemy zobaczyć również obrazki zza kulis, jak kręcono poszczególne sceny. Pojawia się w nim Lauren Cohan, która powróciła do roli Maggie. Można też dostrzec przy jej boku chłopca w czapce. Fani domyślają się, że najprawdopodobniej jest synem Glenna i Maggie. W wideo można też zobaczyć jednego z żołnierzy w białych zbrojach, którzy zatrzymali Eugene'a, Księżniczkę, Ezekiela i Yumiko.

Do obsady obok Hilarie Burton Morgan dołączyli Okea Eme-Akwari jako Elijah oraz Robert Patrick jako Mays.

The Walking Dead - premiera pierwszego z nowych odcinków odbędzie się 1 marca 2020 roku. W Polsce emisja zaplanowana jest standardowo na FOX.