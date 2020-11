Fear the Walking Dead - Madison powróci? Co czeka bohaterów w dalszej części 6. sezonu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fear the Walking Dead po wyemitowaniu 7. odcinka szóstego sezonu powróci na ekrany telewizorów dopiero w 2021 roku. W tym epizodzie historia skupiła się na Alicii i Charlie. Ta pierwsza bohaterka wspomniała, że chciałaby uciec przed Virginią wraz z przyjaciółmi na stadion. To tam w 4. sezonie ostatni raz widzieliśmy Madison (jej matkę), która poświeciła się dla swoich dzieci. Jednak nie pokazano jej śmierci, a twórcy też jej nigdy nie potwierdzili. Fani zastanawiają się, czy tajemniczą osobą, która uratowała życie śmiertelnie rannemu Morganowi nie jest właśnie ta bohaterka. Showrunner serialu, Ian Goldberg, w wywiadzie dla Comicbook.com powiedział, że powrót Kim Dickens, która wcielała się w tę postać, jest możliwy.

Zawsze istnieje szansa. Nie możemy nic więcej powiedzieć, kto uratował Morgana poza tym, co wyczytaliśmy z listu. Wiemy, że ten ktoś ma ukryty motyw, a Morgan ma wciąż kilka rzeczy do zrobienia. To osoba, której nie zna. Wiemy to z listu. Uważam, że gdy wyjawimy, kim jest ta osoba, która ich uratowała, ten list nabierze całkiem nowego wydźwięku pod względem znaczenia.

Warto wspomnieć, że 7. odcinek nie miał być finałem sezonu 6A, lecz dopiero kolejny epizod. Przyczyną tego był wybuch pandemii koronawirusa i wstrzymanie prac na planie zdjęciowym w marcu. Twórcy uspokajają, że do końca tej serii pozostało 9 odcinków.

Goldberg powiedział również, że w kolejnych odcinkach sezonu widzowie przekonają się, czy taktyka i wątpliwe pod względem moralnym działania Stranda okażą się słuszne. Jego relacje z Alicią również się popsuły i są dalekie od poprawy. Andrew Chambliss, showrunner serialu, przybliżył, jaka przyszłość czeka tę bohaterkę.

Alicia będzie kontynuowała swoją podróż w zdefiniowaniu tego kim jest oraz tego, że nie chce być zwolenniczką Morgana lub Stranda. Myślę, że jest w takim miejscu, gdzie zaczyna zdawać sobie sprawę, że jedyną osobą, na którą może liczyć jest ona sama. Ona jest w drodze do tego, aby rozgryźć dokładnie kim jest i kim chce zostać.

Twórcy powiedzieli także, że Morgan będzie kontynuować budowę bezpiecznego miejsca za murami tamy, gdzie będzie starać się sprowadzić swoich przyjaciół. To okaże się niełatwym zadaniem, ponieważ bohaterowie są rozbici między osadami Pionierów.

Jedynym pytaniem, którego Morgan sobie nie zadał, jest to, czy jest w stanie zbudować to miejsce. Czy będą wszyscy chcieli mieszkać za tymi murami, biorąc pod uwagę to wszystko, przez co przeszli?

Ciekawą wypowiedzią podzielił się Chambliss o grupie, która nęka Pionierów, atakując ich z ukrycia. Potwierdził, że jeszcze dadzą o sobie znać. Nastąpi to prawdopodobnie w jednym z najgorszych momentów dla bohaterów.

Twórcy powiedzieli również, że odcinki dalej będą miały formę antologii, choć nastąpi też wspólne spotkanie. Na pytanie, czy serial zmierza do końca showrunner uspokoił, że nie ma takich informacji.

Nie mieliśmy żadnej konkretnej rozmowy o tym, kiedy serial się skończy. Mamy swoje pomysły na to, jak powinien się według nas zakończyć, ale w tej chwili będziemy kontynuować opowiadanie historii tak długo, jak AMC będzie tego od nas wymagało.