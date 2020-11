Wiedźmin - Henry Cavill na zdjęciach z planu. Będzie adaptacja opowiadania Okruch lodu?

Netflix

Wiedźmin wznowił zdjęcia na planie 2. sezonu serialu po krótkiej przerwie spowodowanej wykryciem kilku pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie twórcy i aktorzy znajdują się w Frensham Little Pond w Wielkiej Brytanii. The Daily Mail i Goff Photos pochwalili się zdjęciami zrobionymi między innymi Henry'emu Cavillowi, który kręci tam swoje sceny. Widzimy go w towarzystwie Royce'a Pierresona, wcielającego się w postać Istredda. Co to może oznaczać?

Geralt i Istredd w twórczości Andrzeja Sapkowskiego spotkali się tylko raz. Było to w opowiadaniu zatytułowanym Okruch lodu. W nim Geralt dowiaduje się o romantycznej Istredda z Yennefer. Pomiędzy mężczyznami dochodzi do konfrontacji. Na planie widoczni są także rycerze Nilfgaardu. Zobaczcie:

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1330947781599617025

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1330947786142003202

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1330947790286053376

Wiedźmin - premiera 2. sezonu zapowiedziana została na 2021 rok. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu dostępne są oczywiście na platformie Netflix.