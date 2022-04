Fear the Walking Dead - nowe zdjęcia z sezonu 7B. Alicia, Charlie i Strand

fot. AMC

Premiera nowych odcinków drugiej części 7. sezonu Fear the Walking Dead zbliża się wielkimi krokami. Seria 7B przedstawia historię rozgrywającą się kilka miesięcy od nuklearnego wybuchu, po którym jedynym zwycięzcą jest Victor Strand. Stworzył swój własny system danin oraz haraczy i bezwzględnie decyduje, kto przetrwa, a kto nie. Reszta grupy mocno ucierpiała, ale dzięki temu wykształciła się w niej wielka determinacja do przeżycia, nawet jeśli oznacza to konfrontację ze Strandem i dalsze poszukiwania Padre – mitycznego miejsca, którego istnienia nikt nie może potwierdzić.

W serialu zobaczymy ponownie Alycię Debnam-Carey (Alicia), Colmana Domingo (Victor Strand), Lenniego Jamesa (Morgan Jones), Karen David (Grace), Jennę Elfman (June), Keitha Carradine'a (John Dorie Sr.), Alexę Nisenson (Charlie), Austina Amelio (Dwight) i Christine Evangelistę (Sherry). W 7. sezonie do roli Madison powróci Kim Dickens, która pojawi się również w potwierdzonej 8. serii.

W sieci udostępniono nowe zdjęcia drugiej części 7. sezonu Fear the Walking Dead. Znajdują się one na początku galerii.

Poniżej znajdują się oficjalne opisy i tytuły 4 odcinków 7. serii:

7x09 - "Za mną"

Alicia znajduje schronienie w domu tajemniczego nieznajomego. Gorączka się nasila, a Arno jest coraz bliżej: Alicia musi skonfrontować się z dawnymi niepowodzeniami.

7x10 - "Rusałka żałobnik"

W wieży niespodziewanie pojawia się Charlie. Howard wysyła młodego rekruta w trakcie szkolenia, aby dowiedział się, jaki jest powód jej wizyty. Wkrótce na jaw wychodzą prawdziwe motywy Charlie.

7x11 - "Ofelia"

Luciana i Wes testują granice swojej cierpliwości, gdy pogarszający się stan psychiczny Daniela staje się zagrożeniem dla nich wszystkich.

7x12 - "Sonny"

Kiedy mała Mo znika w Wieży, Dorie senior znajduje się w wyjątkowej sytuacji: musi udowodnić swoją wartość Strandowi, który coraz głębiej pogrąża się w paranoi.

Fear the Walking Dead 7B - polska premiera 9. odcinka 18 kwietnia o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale AMC.

Warto wspomnieć, że na platformę streamingową AMC+ trafił internetowy spin-off tego serialu. Fear the Walking Dead: Dead in the Water jest prequelem tej produkcji i składa się z trwających po kilka minut sześciu odcinków. Opowiada o załodze łodzi podwodnej, którą widzowie kojarzą z szóstej i siódmej serii. Młody ojciec LT Jason Riley (ponownie w tej roli Nick Stahl) służy jako oficer uzbrojenia na pokładzie USS Pennsylvania w pobliżu Zatoki Meksykańskiej. Tajemnicza epidemia zmusza 155-osobową załogę do opracowania strategii opuszczenia statku, zanim stanie się ich grobowcem. Gdy nadchodzi apokalipsa zombie, ludzie przemieniają się jeden po drugim bez przyczyny, a USS Pennsylvania staje się śmiertelną pułapką bez wyjścia z napędem atomowym i szwendaczami.