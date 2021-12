Fear the Walking Dead - teaser sezonu 7B. Potwierdzono, że powstanie 8. sezon!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Po ośmiu wyemitowanych odcinkach Fear the Walking Dead wybiera się na tradycyjną przerwę. Serial powróci z drugą częścią 7. sezonu w 2022 roku. 9. epizod będzie mieć oficjalną światową premierę 17 kwietnia (według polskiego czasu będzie to nad ranem kolejnego dnia). Z kolei na platformie streamingowej AMC+ zadebiutuje tydzień wcześniej, czyli 10 kwietnia. Widzowie mogą oczekiwać ciekawych wydarzeń, ponieważ Alicia (Alycia Debnam-Carey) wypowiedziała wojnę Strandowi.

Poniżej możecie zobaczyć teaser sezonu 7B:

W oficjalnym opisie sezonu 7B możemy przeczytać:

Po kilku miesiącach od wybuchu głowic nuklearnych, jedyną osobą, której się powodzi jest Victor Strand. Zbudowawszy Wieżę, bezdusznie wybiera, kto będzie miał szansę przetrwać. Pozostali członkowie grupy ogromnie ucierpieli, ale są zdeterminowani, by przeżyć, nawet jeśli oznacza to przejęcie siłą posiadłości Stranda i kontynuację poszukiwań Padre, czyli mitycznego miejsca, o którym nikt nie ma pewności, czy naprawdę istnieje. Alicia niechętnie stała się przywódczynią dawnych zwolenników Teddy'ego (John Glover). Trawi ją tajemnicza choroba oraz jest nękana konsekwencjami jej działań z przeszłości. Morgan (Lennie James), starając się zachować nadzieję, że ponownie spotka się z rodziną, wie, że Alicia jest kluczem do ich przetrwania. Gdy Alicia wypowiada wojnę, paranoja i osobista zemsta Stranda wzrasta, a wraz z tym pojawiają się ze wszystkich stron nowe zagrożenia.

Nie jest też zaskoczeniem, że telewizja AMC potwierdziła zamówienie 8. sezonu Fear the Walking Dead. Kilka tygodni wcześniej informowano, że nowe odcinki będą filmowane nie w Austin w Texasie jak to miało miejsce od 4. sezonu, ale ekipa filmowa przeniesie się do Savannah w stanie Georgia. To nie pierwsza zmiana lokalizacji planu filmowego dla tego serialu. Nad pierwszymi dwoma seriami pracowano w Kalifornii, a w 3. sezonie produkcja przeniosła się do Kalifornii Dolnej w Meksyku.

Warto wspomnieć, że potwierdzono również powrót do serialu Madison, w którą wciela się Kim Dickens. Ma pojawić się w drugiej części 7. sezonu, a także w 8. serii. Przypomnijmy, że ostatni raz postać widzieliśmy w 4. sezonie, gdy poświęciła się zostając na stadionie. Showrunnerzy, Andrew Chambliss i Ian Goldberg, twierdzili, że bohaterka poniosła śmierć. Nigdy nie pokazano jak ginie zjedzona przez zombie, dlatego fani od tamtej pory domagali się przywrócenia postaci do serialu. Jak widać prośby zostały wysłuchane. Na ten temat wypowiedział się dyrektor ds. treści w uniwersum The Walking Dead, Scott M. Gimple.

Gdyby istniała Góra Deadmore [gra słowna nawiązująca do Mount Rushmore, na której znajdują się wizerunki czterech prezydentów USA] byłaby na niej twarz Kim Dickens. Madison Clark jest fundamentalną postacią uniwersum The Walking Dead — bohaterską, złożoną i jedną z tych postaci, które stają się wojownikami, żeby czynić dobro. Niezwykły talent Kim Dickens, jej siła i błyskotliwość ponownie zelektryzują uniwersum TWD. Mamy mnóstwo szczęścia, że powróci.

fot. AMC // denofgeek.com

Fear the Walking Dead - polska premiera 8. odcinka 6 grudnia na AMC.