The Walking Dead: Nowy świat - teaser i zdjęcia z 10. odcinka. Czas na finał serialu!

fot. AMC

The Walking Dead: Nowy świat zakończy się na drugim sezonie zgodnie z zapowiedziami. W nadchodzącym ostatnim odcinku serialu pozostali przy życiu członkowie grupy będą walczyć z wrogami, zarówno tymi żywymi, jak i martwymi, dążąc do ocalenia przyszłości.

Do sieci trafił teaser finałowego epizodu, który nosi tytuł The Last Light. W nim powraca Julia Ormond, która wciela się w podpułkownik Elizabeth Kublek. Możemy też zobaczyć głównych bohaterów: Hope (w tej roli Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Eltona (Nicolas Cantu), Silasa (Hal Cumpston) i Felixa (Nico Tortorella). Nie zabrakło również Leo (Joe Holt), Huck (Annet Mahendru) oraz Jadis (Pollyanna McIntosh). Dramatyczna walka między postaciami będzie trwać do samego końca.

The Walking Dead: Nowy świat - teaser 10. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - zdjęcia z 10. odcinka

The Walking Dead: Nowy świat - sezon 2, odcinek 10

W serialu oprócz wyżej wymienionych aktorów występują: Madelyn Kientz (Asha), Jelani Alladin (Will Campbell), Anna Khaja (Indira) i Maximilian Osinski (Dennis).

The Walking Dead: Nowy świat - premiera 10. odcinka 6 grudnia na Amazon Prime Video.