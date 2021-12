Diabolical - powstaje animowany spin-off The Boys! Ma być jeszcze bardziej szalony niż serial

fot. Amazon Prime Video

Fani serialu The Boys wciąż czekają na ogłoszenie daty premiery 3. sezonu, a post-produkcja jeszcze trwa. Najprawdopodobniej szybciej doczekają się nowego spin-offa tego serialu. Będzie to serial animowany, który zadebiutuje na początku 2022 roku. Dokładnej daty debiutu animacji nie podano.

Informację przekazał w wideo Karl Urban, który w The Boys wciela się w Billy'ego Butchera. Na początku filmiku dziękuje fanom, którzy są najlepsi na świecie, a następnie mówi, że ma dla nich niespodziankę.

Podczas gdy ciężko pracowaliśmy nad trzecim sezonem, Eric [Kripke], Seth [Rogen ] i Evan [Goldberg] poprosili kilku swoich sławnych kumpli, aby przygotowali osiem cudownie wyjątkowych, pokręconych, animowanych odcinków, których akcja rozgrywa się w świecie The Boys.

Wspomnianymi sławnymi znajomymi są Awkwafina, Garth Ennis (scenarzysta komiksu, na którego podstawie powstaje serial aktorski), Eliot i Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland i Ben Bayouth, Andy Samberg oraz Aisha Tyler. Producentami wykonawczymi są Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy pełnili taką samą funkcję dla animacji Niezwyciężony.

Eric Kripke, producent wykonawczy The Boys, w rozmowie z Deadline przybliżył czego widzowie mają się spodziewać po nowym spin-offie serialu.

Niespodzianka! Prawie skończyliśmy osiem odcinków naszego serialu animowanego Diabolical. Zebraliśmy kilku niesamowitych twórców i wyznaczyliśmy im jedną regułę... żartuję, nie ma żadnych reguł. Rozwalili system, dostarczając osiem zupełnie nieoczekiwanych, zabawnych, szokujących, krwawych, łzawych, emocjonalnych epizodów. Myślisz, że The Boys jest szalone? Poczekajcie, aż zobaczycie to.

Seth Rogen i Evan Goldberg dodali:

Odkąd zobaczyliśmy film animowany The Animatrix, serię krótkich filmów animowanych osadzonych w uniwersum Matrixa, chcieliśmy to zgapić. Dziś to marzenie się spełniło.

Przypomnijmy, że Amazon Prime Video zamówił również spin-off aktorskiego serialu, który skupi się na grupie młodych superbohaterów G-Men z komiksu The Boys. W obsadzie znajdują się: Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips i Reina Hardesty.

2. sezony The Boys są dostępne na Amazon Prime Video.