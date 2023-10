Fear the Walking Dead - zdjęcia z 8. odcinka i zwiastun drugiej części finałowego sezonu. Troy, zombie i dużo akcji

fot. AMC

Fear the Walking Dead powrócił z drugą częścią finałowego sezonu. W oficjalnym opisie 8. odcinka możemy przeczytać, że poszukiwanie paliwa, które uzupełniłoby kurczące się zapasy w PADRE, prowadzi ocalałych do ponownego spotkania, które daje Madison nieoczekiwaną okazję do zemsty i pojednania. Epizod nosi tytuł Iron Tiger, czyli Żelazny Tygrys.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z nadchodzącego odcinka, na których możemy zobaczyć głównych bohaterów: Madison (Kim Dickens), Victora (Colman Domingo) i Daniela (Rubén Blades). Jest też Troy, w którego wciela się Daniel Sharman. Ponadto udostępniono fotografie zza kulis z 7. epizodu, który został wyreżyserowany przez Danay Garcię, czyli serialową Lucianę. Do tego zaprezentowano nowy zwiastun, który zapowiada wydarzenia z dalszej części ostatniego sezonu serialu. Wszystkie materiały promocyjne znajdują się poniżej.

Teraz, gdy Shrike i jej wpływy zniknęły, Madison postanawia przekształcić PADRE w bezpieczną przystań, jaką miał być kiedyś stary stadion. Jednak czyniąc to, wyspa staje się celem, a także światłem nadziei. Wiadomość Madison o miejscu pełnym zasobów rozprzestrzenia się, przyciągając niechcianą uwagę, co naraża PADRE z powrotem na niebezpieczeństwo. Stawia to pytanie, czy nasi bohaterowie w ogóle zasługują na jego ocalenie.

Fear the Walking Dead - polska premiera 8. odcinka 30 października o 2:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.