Fear the Walking Dead - nowy zwiastun finałowych odcinków. Madison kontra Troy

fot. AMC

Pozostało już tylko 6 odcinków do zakończenia serialu Fear the Walking Dead. W końcówce pierwszej części 8. sezonu z rolą Morgana pożegnał się Lennie James, który przekazał "pałeczkę" Madison. Teraz to bohaterka grana przez Kim Dickens będzie główną protagonistką, która zdecydowała, że PADRE stanie się schronieniem dla ocalałych. Jednak ta decyzja przyciągnęła uwagę innych ludzi, w tym Troya, którego widzowie mogli uważać za zmarłego. W tę rolę ponownie wcielił się Daniel Sharman.

W sieci pojawił się pełny zwiastun drugiej części 8. sezonu spin-offu The Walking Dead, w którym do akcji powrócili Strand (Colman Domingo) oraz Luciana (Danay Garcia). Ta dwójka bohaterów była nieobecna w pierwszej połowie finałowej serii. Wygląda na to, że Victor pomoże Madison w obronie PADRE przed Troyem i jego ludźmi. Zobaczcie poniżej.

Fear the Walking Dead - zwiastun sezon 8B

Fear the Walking Dead - zdjęcia z sezonu 8B

Fear the Walking Dead - sezon 8B

Fear the Walking Dead - opis fabuły sezonu 8B

Teraz, gdy Shrike i jej wpływy zniknęły, Madison postanawia przekształcić PADRE w bezpieczną przystań, jaką miał być kiedyś stary stadion. Jednak czyniąc to, wyspa staje się celem, a także światłem nadziei. Wiadomość Madison o miejscu pełnym zasobów rozprzestrzenia się, przyciągając niechcianą uwagę, co naraża PADRE z powrotem na niebezpieczeństwo. Stawia to pytanie, czy nasi bohaterowie w ogóle zasługują na jego ocalenie.

Fear the Walking Dead - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie sezonu 8B znaleźli się: Rubén Blades jako Daniel Salazar, Jenna Elfman jako June Dorie, Austin Amelio jako Dwight i Christine Evangelista jako Sherry.

Fear the Walking Dead - premiera siódmego epizodu jest zaplanowana na 23 października 2023 roku na kanale AMC.