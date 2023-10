Koło czasu - który tom zaadaptuje 3. sezon? Showrunner zdradza, czego mamy się spodziewać w nowej serii

fot. Amazon Prime Video

Podczas New York Comic Con showrunner serialu Koło czasu, Rafe Judkins podzielił się wieloma informacjami na temat 3. sezonu, który zaadaptuje wydarzenia z czwartego tomu cyklu książek pt. Wschodzący cień. Przyznał, że gdy w pokoju scenarzystów siadają do pracy nad każdą serią to jedną z pierwszych rzeczy, które robią na początku, jest wybranie kilku wątków, dla których muszą zagospodarować czas w każdym odcinku. Robią tak, aby widzowie, a zwłaszcza ci co nie znają książek Roberta Jordana, mogli z zainteresowaniem śledzić losy wybranych postaci w czasie ich podróży.

Pierwszy sezon miał raczej charakter grupowej podróży i obejmował jeden duży odcinek o Moiraine, ale w przypadku drugiego i trzeciego sezonu przygotowaliśmy po dwa odcinki, które są poświęcone wybranym postaciom. 2. sezon był naprawdę ważnym dla Egweyne i Nynaeve. A następna seria będzie naprawdę istotna dla Randa i Perrina. Zawsze są różne postacie, których znaczenie rośnie.

fot. Prime Video

Koło czasu - co wydarzy się w 3. sezonie?

Twórca dodał, że ciężko pracowali nad zbudowaniem Tanchico - stolicy kraju Tarabon. Powiedział, że ten świat jest zupełnie inny niż wszystko to, co widzieliśmy w serialu, ponieważ ma on tropikalny charakter. Zdradził nawet, że zbudowali bar i pojawią się w nim m.in. Nynaeve i Elayne. Według niego to miejsce jest dzikie, a kostiumy były zupełnie inne. Z sufitu zwisały tropikalne rośliny, a wszyscy wyglądali, jakby w każdej chwili chcieli się pozabijać. Ponadto w nowym sezonie zbudowano statek Ludu Morza, więc poznamy kolejny nowy świat. Do tego wrócimy do Dwu Rzek oraz odwiedzimy Rhuidean, będącym ważnym miejscem w 4. tomie, który showrunner uważa za jeden z najlepszych z całego cyklu książek. Judkins powiedział też, że jedną z fajniejszych rzeczy jest możliwość eksplorowania kultur wojowników ze świata Koła czasu oraz odkrywanie Świata snów, który pojawi się w 3. sezonie i jest unikalnym elementem z książek. Odniósł się też do Przeklętych w serialu.

Naprawdę czuliśmy, że Przeklęci stanowią niesamowitą część książek i chcieliśmy wysunąć ich na pierwszy plan w drugim sezonie - wcześniej, niż ma to miejsce w książkach. Widziałem w Internecie bardzo poważne komentarze na temat Przeklętych i tego, kogo być może zabraknąć w serialu, ale mogę potwierdzić, że obsadziliśmy i wprowadziliśmy Przeklętego, którego jeszcze nie zobaczyliście w serialu.

Z kolei Marigo Kehoe, producentka wykonawcza serialu, powiedziała, że strajki nie miały wpływu na produkcję Koła czasu. Mieli wcześniej ukończone scenariusze do ośmiu odcinków, więc mogli kontynuować produkcję. Ponadto obsada miała podpisane takie kontrakty, które nie były powiązane ze związkiem aktorów, więc mogli oni pracować na planie.

Koło czasu - zdjęcia z 2. sezonu