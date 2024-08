UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Obcy: Romulus w reżyserii Fede Alvareza święci triumfy w kinach. W ostatni weekend zepchnął z pierwszego miejsca w box office Deadpool & Wolverine. To pokazuje, jak publiczność jest chętna i gotowa na powrót tej franczyzy do kin. Jeśli film nie zwolni i nadal będzie zarabiać równie dobre pieniądze, nic nie powinno stać na przeszkodzie do ogłoszenia kolejnej części. Czy reżyser filmu jest na to gotów? Jego odpowiedź jest jednoznaczna:

Tak. Jestem gotów na zaprezentowanie swoich pomysłów na kontynuację. Robimy to naturalnie, nawet o tym nie myśląc. Dla nas te filmy nie są franczyzami, kontynuacjami. Tych określeń nauczyłem się dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu lat pracy tutaj. Dla mnie najważniejsza jest opowieść. Jak tylko skończyliśmy, to zaczęliśmy myśleć: "Jak myślisz, co się stanie, gdy dotrą do Yvagi? Będzie dobrze? A może to okropne miejsce?" Sądzimy, że to okropne miejsce, które tylko oni uważają za świetne i o nim fantazjują. Zaczęliśmy myśleć o tym, co dzieje się dalej, jak przebiega fabuła i po paru minutach zdaliśmy sobie sprawę: "O, to brzmi jak kontynuacja."

Reżyser podkreślił jednak, że kontynuacji nie powinno się pospieszać:

Zobaczymy, co myślą o tym ludzie i czego chcą. Moja filozofia jest taka, że nie powinno się robić kontynuacji w ciągu dwóch najbliższych lat po premierze. Trzeba odsunąć od tego głowę. Trzeba sprawić, żeby publiczność naprawdę tego chciała. Między Obcym a Obcy: Decydujące starcie jest siedem lat przerwy. Ale tak, mamy pomysły, gdzie ta historia może pójść dalej.

Disney nie był fanem TEJ sekwencji

Reżyser powiedział też o tym, że Disney nie był przekonany do niektórych jego pomysłów. Chodzi oczywiście o moment, w którym na ekranie pojawia się odrażająca hybryda człowieka i ksenomorfa.

Jeśli podam ci scenariusz, a ty powiesz: "Zróbmy to!", to poczuję, że zawiodłem. Chcę, żeby reakcją studia było: "Jesteś tego pewny? Naprawdę chcesz to zrobić?" I to właśnie się dzieje przy każdym z moich filmów. Ci z Disneya pomyśleli: "Może to za dużo? Na pewno musimy to robić?" Na co odpowiadałem: "Skoro mówicie, że nie powinniśmy, to teraz na pewno to zrobię." I to właśnie zrobiliśmy.

