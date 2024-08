Jak smakuje Facehugger? Gwiazda Obcy: Romulus odpowiada

foto. materiały prasowe

W filmie Obcy: Romulus pojawiło się wiele scen ze słynnymi Facehuggerami. Twórcom zależało na tym, by aktorzy mogli z nimi faktycznie wejść w interakcję, więc stworzono je nie przy pomocy CGI, a efektów praktycznych i wysokiej klasy animatronicznych marionetek.

W związku z tym portal ComicBook postanowił zapytać się obsady, jak smakuje Facehugger. I okazało się, że w skrócie - jak lubrykant.

„Silikon? Jezu Chryste... To koniec..." - wyjaśnił Archie Renaux, który w filmie gra Tylera. - „Tak, nie było to zbyt urocze, ale było na nich mnóstwo lubrykantu, żeby wyglądało to jeszcze bardziej obrzydliwie... Tak, to było zdecydowanie bardzo inwazyjne doświadczenie."

Fede Álvarez, reżyser widowiska, rzeczywiście potwierdził, że w filmie Obcy: Romulus prawdopodobnie wykorzystano najwięcej lubrykantu w historii kina. Co więcej, wychodzi na to, że to sam reżyser często sterował Facehuggerami.

„To ja byłem lalkarzem przy tym ujęciu [z Archiem Renaux]. Jest taka scena, w której Archie... ma "bliskie spotkanie" z tym stworem, w której poprosił o koordynatora ds. intymności. Ale tak, miałem zaszczyt sterować Facehuggerem w tym przypadku"

