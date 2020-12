Felicity Huffman wraca do aktorstwa w serialu komediowym o baseballu

fot. materiały prasowe

Felicity Huffman powraca do aktorstwa i ponownie łączy siły ze stacją ABC w serialu komediowym, który otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy. W projekcie wystąpi również znany z filmu Sokół z masłem orzechowym Zack Gottsagen. Za produkcję serialu odpowiada Kapital Entertainment Aarona Kaplana. Huffman będzie również producentką wykonawczą projektu.

Bohaterką serialu jest grana przez Huffman właścicielka drużyny baseballowej jednej z niższych lig. Po nagłej utracie męża i odziedziczeniu ukochanego zespołu, jest zmuszona poruszać się po swojej nowej normalności z pomocą swojej dysfunkcyjnej rodziny, w tym jej najstarszego syna (Gottsagen), wielbiciela baseballu z zespołem Downa.

fot. materiały prasowe

Huffman powraca do aktorstwa po odbyciu krótkiego wyroku, 14 dni więzienia po przyznaniu się do oszustwa ponad rok temu. Aktorka miała płacić łapówki w zamian za przyjmowanie jej dzieci do grona studentów.