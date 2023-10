Ferrari - pełny zwiastun filmu Michaela Manna. Adam Driver, niebezpieczna jazda i... mechanika kwantowa

Neon/STXFilms

Do sieci trafiły już pełny zwiastun produkcji Ferrari, długo wyczekiwanego, nowego dzieła twórcy Gorączki czy Informatora, Michaela Manna. Głównym bohaterem filmu, którego akcja rozgrywa się latem 1957 roku, będzie legendarny Enzo Ferrari (Adam Driver), były kierowca Formuły 1, który po zakończeniu kariery założył własną fabrykę, co doprowadziło do powstania jednej z najsłynniejszych firm w całej branży samochodowej.

Ferrari - pełny zwiastun filmu Michaela Manna

W obsadzie produkcji poza Driverem są także m.in. Penélope Cruz (Laura Ferrari), Shailene Woodley (Lina Lardi), Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Peter Collins, Sarah Gadon, Linda Christian oraz Gabriel Leone.

Film Michaela Manna zadebiutuje w polskich kinach 29 grudnia.