Ferrari - zwiastun filmu Michaela Manna. Adam Driver nie do poznania

Ferrari to jeden z najmocniejszych tytułów, jakie pojawią się w sezonie nagród jesienią 2023 roku. Reżyser Michael Mann (Gorączka) powraca po ośmiu latach z nowym kinowym filmem pełnometrażowym. Po klapie Hakera pracował na małym ekranie, a teraz przygotował biografię, która może zawojować kina jesienią i z impetem wejść do rankingów TOP w 2023 roku. Tytułową rolę gra Adam Driver, który poddany został charakteryzacji i trudno go rozpoznać na ekranie.

Ferrari - zwiastun

W obsadzie są także Penelope Cruz (Laura Ferrari), Shailene Woodley (Lina Lardi), Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Peter Collins, Sarah Gadon, Linda Christian oraz Gabriel Leone. Michael Mann reżyseruje na podstawie scenariusza Troya Kennedy'ego Martina (Włoska robota).

Ferrari

Ferrari - opis fabuły

Historia dramatu rozgrywa się latem 1957 roku. Enzo, były kierowca wyścigowy przeżywa kryzys. Bankructwo nęka firmę, którą on i jego żona Laura zbudowali od zera dziesięć lat wcześniej. Ich burzliwe małżeństwo zmaga się z żałobą po stracie syna. Bohater postanawia odrobić straty, stawiając wszystko na jedną kartę – zwycięstwo w kultowym wyścigu Mille Miglia, który liczy 1000 mil przez Włochy.

Ferrari - premiera w USA odbędzie się 25 grudnia. A już we wrześniu premiera światowa na festiwalu w Wenecji. Film wejdzie na polskie ekrany już 29 grudnia.