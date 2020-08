Festiwal Polskich Filmów Fabularny w Gdyni - nowy data

fot. Anna Bobrowska

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych miał odbyć się we wrześniu 2020 roku, ale najpierw odwołano go z powodu pandemii koronawirusa, a jakiś czas później ogłoszono nową datę na listopad. Spotkało się to z krytyką w sieci z uwagi na to, że wydarzenie miało odbyć się w tym samym czasie co dwa wrocławskie festiwale: Nowe Horyzonty i American Film Festival.

5 sierpnia 2020 roku organizatorzy ogłosili nową datę. Festiwal odbędzie się w dniach 8-12 grudnia 2020 roku.

W planach jest zmieniona formuła Konkursu Głównego filmów pełnometrażowych oraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Do tego postawiono dodać Konkurs Filmów Mikrobudżetowych. Wezmą w nim udział filmy wyprodukowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Komitet Organizacyjny skierował również oficjalny wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie do pełnienia funkcji Dyrektora Artystycznego Festiwalu Tomasza Kolankiewicza. Swego czasu informowaliśmy, że wygrał on konkurs na to stanowisko.