Kapitan Ameryka 4 - reżyser o scenie po napisach i Czerwonym Hulku. „Wszyscy powinni zostać” w kinie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Julius Onah, reżyser filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, wypowiedział się na temat wprowadzenia Czerwonego Hulka do MCU i sceny po napisach. Jest naprawdę podekscytowany.

Kapitan Ameryka 4 - reżyser o Czerwonym Hulku

To surrealistyczne, niesamowite, ekscytujące. Muszę ci powiedzieć, kiedy pojawiła się szansa, że Czerwony Hulk wystąpi w tym filmie, po prostu się uśmiechnąłem. Szczerzyłem się jak dziecko. W tej chwili zdałem sobie sprawę, że to właściwy moment i pomysł, by przedstawić go światu – zdradził Julius Onah w rozmowie z Fandango.

Julius Onah stwierdził, że już sam Hulk jest świetną postacią, ale w tej wersji, pełnej wściekłości, jest coś wyjątkowo ekscytującego i znajomego. Dodał, że łączy się to także z tematem przewodnim Kapitana Ameryki 4, którym jest wyrażanie gniewu w obliczu konfliktu.

Kapitan Ameryka 4 - reżyser o scenie po napisach

Następnie reżyser został spytany o scenę po napisach – coś, na co zawsze czekają fani Marvela pod koniec seansu. Nie mógł za wiele zdradzić, ale z jego słów wynika, że jest na co czekać...

Wiesz, wszyscy powinni zostać w kinie. Nie próbuję znaleźć się na celowniku!

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...