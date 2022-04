Festiwal w Cannes 2022 - David Lynch jednak nie pokaże swojego filmu na wydarzeniu

fot. zrzut ekranu z YouTube

Festiwal Filmowy w Cannes 2022 odbędzie się w dniach 17-28 maja. W sieci pojawiła się informacja, że David Lynch na imprezie zaprezentuje swój nakręcony w tajemnicy film, w którym wystąpi między innymi Laura Dern. Teraz sam zainteresowany w rozmowie z Entertainment Weekly wyjawił, że to zwykła plotka i nie wypuszcza żadnego nowego filmu, który miałby być pokazywany w Cannes.

Pełna lista oficjalnej selekcji festiwalu ma zostać zaprezentowana w czwartek, 14 maja. Wśród filmów, które zobaczymy na wydarzeniu są Top Gun: Maverick i Elvis. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji podobno na imprezie zaprezentowane zostaną również między innymi Three Thousand Years of Longing George'a Millera i Crimes of the Future Davida Cronenberga.

Netflix

W najnowszej edycji festiwalu odbędą się również obchody 75. rocznicy wydarzenia. Na imprezie będzie miało miejsce sympozjum skupiające filmowców z całego świata, którzy będą dyskutować o przyszłości kina i o tym, co to znaczy być reżyserem w 2022 roku.