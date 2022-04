Feud - w 2. sezonie zagra Naomi Watts. Capote’s Women i kobiety sławnego pisarza

Fot. Materiały prasowe

Będzie druga część antologii Feud pod tytułem Capote’s Women. W projekcie zagra dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts. Aktorka wcieli się w Babe Paley, która w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rządziła nowojorskim społeczeństwem. Reżyserią wszystkich ośmiu odcinków zajmie się Gus Van Sant. Jon Robin Baitz, który był nominowany między innymi do nagrody Pulitzera, napisał scenariusz do produkcji i obejmie posadę showrunnera.

Produkcja będzie adaptacją książki Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era autorstwa Laurence Leamer. Akcja miniserialu rozgrywa się w latach siedemdziesiątych, a kończy śmiercią Trumana Capote'a w 1984 roku. Pisarz przyjaźnił się z wieloma pięknymi i zamożnymi kobietami, nazywając je swoimi łabędziami. W kręgu jego znajomych była także wspomniana Babe Paley, żona szefa CBS.

Trwają poszukiwania aktora, który wcieli się w tytułową rolę Capote'a.

Debiutujące w 2017 roku, Feud: Bette and Joan zdobyło dobre recenzje i sporo nominacji do Emmy. Pozostaje poczekać i przekonać się, czy 2. sezon powtórzy ten sukces.

